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Poste Italiane cerca nuovi consulenti finanziari per la Provincia di Monza

Candidature aperte fino al 26 agosto tramite il sito ufficiale, gli assunti lavoreranno poi direttamente negli uffici postali del territorio

Poste Italiane cerca nuovi consulenti finanziari per la Provincia di Monza

Monza · 04/08/2026 alle 11:00

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Poste Italiane ricerca in provincia di Monza laureati/laureandi per attività di promozione e vendita di servizi finanziari, di prodotti assicurativi e di finanziamento. I candidati selezionati saranno inseriti all’interno degli uffici postali e avranno l’opportunità di lavorare a stretto contatto con i clienti.

Ruolo e attività

I consulenti finanziari rappresentano una rete di professionisti con competenze tecniche e commerciali in grado di assistere il cliente nelle sue scelte e offrire il prodotto più adatto alle sue esigenze.

È possibile inviare la propria candidatura, entro il 26 agosto, tramite la pagina web https://carriere.posteitaliane.it/it/sites/CX_3001/jobs/preview/460/?mode=location.

Requisiti richiesti

Si richiedono interesse per il mondo dei mercati finanziari, assicurativi e agli investimenti, buone capacità relazionali, di comunicazione e orientamento al raggiungimento degli obiettivi.

Costituiscono requisiti preferenziali: possesso di un titolo di studio in discipline economico-giuridiche; conoscenza dei mercati e degli strumenti finanziari, dei prodotti/servizi finanziari, assicurativi e di investimento; conoscenza e competenza delle normative previste per l’erogazione della consulenza in materia di investimenti (direttiva MIFID II) e/o di distribuzione di prodotti assicurativi (direttiva IDD).

Opportunità di crescita

Lavorare nel Gruppo Poste Italiane rappresenta una grande opportunità di crescita e rafforzamento delle proprie competenze oltre alla possibilità di sfruttare al meglio la propria esperienza facendo parte della più grande infrastruttura di servizi in Italia presente su tutto il territorio e centrale nel tessuto socio-economico del Paese.

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