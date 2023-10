A Cesano Maderno sarà riaperto, dal 1 novembre, il bando per i posti in convenzione nei nidi privati, l’iniziativa dell’Amministrazione comunale per diminuire le rette a carico delle famiglie.

Posti in convenzione negli asili nido privati: riaperto il bando

Il bando scadeva il 15 settembre scorso, ma la Giunta ha deciso di riaprire, dal prossimo 1 novembre, i termini per la presentazione delle domande fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Nell’intento di soddisfare tutte le domande pervenute nel periodo di apertura dell’avviso pubblico, è stato rimodulato il budget assegnato a ciascun asilo nido. La decisione è stata presa nell'ultima riunione di Giunta.

L'accordo per 59 posti in quattro strutture

Nell’agosto scorso era stato approvato lo schema di accordo per l’acquisto di 59 posti in convenzione per l’anno educativo 2023/ 24, con compartecipazione alla spesa, in quattro strutture private, per un ammontare di 97.350 euro. Questi gli asili nido interessati dall’iniziativa: Ronzonido, Baby school 1,2,3 Stella, Voglia di Coccole e Isola dei Bimbi. Nel periodo di apertura del bando, dal 3 agosto al 15 settembre scorso, sono arrivate 45 domande, di cui una inammissibile per difformità dell’Isee. Per due nidi privati il numero di domande presentate è risultato inferiore rispetto ai posti preventivati, mentre in altre due strutture si è registrato un numero superiore di domande rispetto alla disponibilità che determinerebbe l’esclusione dall’agevolazione per alcune famiglie.

Ricollocate le risorse per soddisfare le richieste

Sono state pertanto ricollocate le risorse per soddisfare le richieste di posti in convenzione.