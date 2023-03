Proseguono i lavori di potature nelle vie cittadine di Vimercate; non solo, questa settimana verranno messi a dimora anche nuovi alberi.

Potature a Vimercate, i lavori procedono anche questa settimana

Nel dettaglio i lavori di potatura oggi sono ripresi da via Piave mentre sabato 11 e sabato 18, con le scuole chiuse, si concluderanno i lavori in via Chiesa.

Da venerdì 10 marzo, a seconda delle condizioni meteo, si inizierà la potatura degli alberi in piazzale Martiri Vimercatesi.

Come era già stato anticipato dall'Amministrazione comunale, saranno messe a dimora anche le prima piantumazioni previste. Al termine dell'intervento saranno 100 i nuovi alberi che andranno a sostituire quelli morti con la siccità dello scorso anno e quelli abbattuti negli anni precedenti.

I primi interventi riguardano la via Mascagni, via del Molinetto e via Duca degli Abruzzi, e i lavori sono iniziati proprio oggi.