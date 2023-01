Inizieranno lunedì 23 gennaio gli interventi stagionali di potatura e manutenzione del verde pubblico a Desio. Un intervento che interesserà tre vie in particolare.

Potature stagionali a Desio: si parte lunedì

Come comunicato dall'Amministrazione comunale i cantieri mobili lavoreranno su diverse vie del territorio e nel Parco di Villa Tittoni.

Nel dettaglio lunedì si partirà da via Mascagni per poi proseguire in via Tagliabue: in queste due arterie verrà portato avanti uno degli interventi più importanti, ovvero la potatura dei filari di tigli (circa 70 piante in via Mascagni e circa 85 piante in via Tagliabue), il cui ultimo intervento risale al 2019. Gli interventi di potatura proseguiranno anche in via Cechov.

I divieti di sosta

Per consentire le operazioni di potatura e riassetto arboreo della piantumazione ad alto fusto che fiancheggia via Mascagni è stata emessa un’ordinanza comunale che prevede, lungo la via, nel tratto compreso tra via Giusti sino a Piazzale Parco, l’istituzione del divieto di sosta “con rimozione forzata” presso l’area di parcheggio all’altezza del civico 31. La nuova disciplina temporanea decorre dalle 9 alle 17.30 nei giorni compresi da lunedì 23 gennaio 2023 sino a venerdì 3 febbraio 2023, salvo avverse condizioni in caso di maltempo.

Limite a 20 Km/h

Inoltre, lungo i tratti interessati dal cantiere, il limite massimo di velocità viene ridotto a 20 Km/h, mentre, per garantire la riduzione del calibro stradale, viene istituito il transito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile. Ulteriori aggiornamenti saranno diramati in base all’andamento dei lavori.

(foto archivio)