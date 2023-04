Pozzo di prima falda al centro sportivo di Meda, risparmio di 8mila euro per il Comune.

Pozzo di prima falda allo stadio Città di Meda

La Giunta comunale ha approvato il progetto di realizzazione del pozzo di prima falda al centro sportivo Città di Meda, in via Icmesa, che permetterà l’irrigazione dei campi non utilizzando acqua potabile. L’intervento sarà realizzato e finanziato nella sua totalità da BrianzAcque.

Risparmio di 8mila euro per il Comune

A comunicarlo il sindaco Luca Santambrogio, che ha aggiunto:

L’opera, che avrà un costo di oltre 300mila euro, permetterà al Comune di risparmiare, secondo stime della società, almeno 8mila euro sulle bollette dell’acqua. Il Comune avrà, inoltre, la possibilità di utilizzare l’acqua pescata da questo pozzo per irrigare, tramite cisterna, le aree verdi e le nuove piantumazioni della città.

Politiche anti-siccità

Soddisfatto anche l'assessore Andrea Boga: