Pranzo di Natale Lions per gli anziani soli … ancora in versione delivery

Le normative su distanziamento e green pass rendono problematica l’organizzazione in presenza. Ma Lions Club e Comune di Seregno vogliono comunque tenere viva la tradizione

Anche quest'anno il pranzo di Natale dei Lions destinato agli anziani soli sarà consegnato a domicilio. lo ha comunicato l'Amministrazione comunale in una nota diffusa nella mattinata di oggi, martedì 30 novembre.

Le normative su green pass e distanziamento rendono gravemente problematica l’organizzazione dell’iniziativa in modalità tradizionale - spiegano dall'Amministrazione comunale - quindi Lions Club Seregno Brianza, in collaborazione con il Comune di Seregno – Settore Servizi Sociali, conferma anche per quest’anno la modalità delivery per il pranzo di Natale, tradizionale appuntamento per gli anziani soli.

Per loro, quindi, sarà organizzato un servizio di consegna a domicilio del pranzo della festa. L’iniziativa è rivolta a persone sole e ultrasessantacinquenni residenti in città. Le iscrizioni si ricevono, da giovedì 9 a venerdì 17 dicembre e fino ad esaurimento posti, presso l’Ufficio Servizi Sociali di via Oliveti, tel. 0362.263.401, tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 12.