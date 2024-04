Preghiera per la fine del Ramadan in oratorio a Veduggio. Corbetta "Quale sarà il prossimo passo?"

Dopo che ieri, mercoledì 10 aprile, in oratorio a Veduggio tantissimi fedeli musulmani si sono ritrovati per la preghiera del Eid, che celebra la fine del Ramadan, il capogruppo in Regione Lombardia, il besanese Alessandro Corbetta, è tornato sul tema criticando l'iniziativa e le scelte del parroco. Corbetta aveva già definito inopportuna la scelta da parte di don Claudio Borghi, di concedere la scorsa settimana gli spazi dell'oratorio di Renate sempre all'associazione musulmana La Pace per condividere il momento della rottura del digiuno. Ora di fronte a questa nuova iniziativa non risparmia nuove critiche.

“Se ospitare nell’oratorio di Renate una cena legata al Ramadan è inopportuno, riteniamo sia davvero irrispettoso nei confronti della comunità cristiana concedere l’oratorio di Veduggio addirittura per la preghiera islamica di fine Ramadan - ha commentato il consigliere regionale brianzolo. I luoghi cristiani dovrebbero rimanere tali, altrimenti a furia di concessioni si sa dove si inizia ma non si sa come si finisce.

Quale sarà il prossimo passo, celebrare la preghiera islamica del venerdì direttamente in Chiesa? Trasformare il campanile in un minareto da cui il muezzin potrà recitare il suo canto? Per questo permettere di pregare Allah in oratorio con i simboli del cattolicesimo è una decisione fuori luogo che continueremo a criticare, finché avremo la libertà di farlo.”