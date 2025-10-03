Preghiera per la pace, Messa con l’Arcivescovo nella zona pastorale di Monza

A Cesano Maderno la Messa per la pace in tutto il mondo con l’Arcivescovo Mario Delpini.

Raccogliendo i ripetuti appelli del Papa (leggi qui) e della Conferenza episcopale italiana (leggi qui) a pregare per la pace, l’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ha deciso di celebrare, nella parte centrale di ottobre, una Messa in ogni zona pastorale della Diocesi per chiedere il dono della pace in tutte le aree di guerra. In ciascuna occasione l’Arcivescovo sarà affiancato dai rispettivi vicari episcopali di Zona.

Nello stesso giorno e, possibilmente nello stesso orario, tutte le parrocchie della zona sono invitate a celebrare una Messa con la stessa intenzione. Monsignor Delpini, poi, invita le comunità a pregare il Rosario per la pace per tutto il mese di ottobre.

Per la zona pastorale di Monza la scelta è caduta sulla chiesa di Santo Stefano a Cesano Maderno, nel Decanato di Seregno – Seveso. L’appuntamento è per giovedì 23 ottobre, alle 6.30.

Così l’Arcivescovo presenta l’iniziativa:

“Il nostro desiderio che ci sia pace tra i popoli è frustrato dalla constatazione di guerre che causano morte, distruzione e sofferenze indicibili in ogni parte della terra, guerre raccontate ogni giorno e guerre dimenticate da anni. Gli appelli per la pace – del Papa, dei vescovi, di tanti uomini e donne – cadono nel vuoto, senza scalfire neppure con un graffio la determinazione di chi si alza al mattino e si dice: “oggi vado ad ammazzare”. In questo senso di impotenza i cristiani si sentono chiamati a rinnovare la fede in Gesù Cristo, principe di pace, e l’impegno nell’educare alla pace”.