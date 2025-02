Premiati i giovani atleti del corso di sci

Si è concluso il corso di sci a Monte Pora, nelle Prealpi bergamasche grazie allo Sci Club Biassono.

Premiazioni dello Sci Club

Poco più di una sessantina di ragazzi, per quattro sabati consecutivi, sono stati i protagonisti sulle piste da sci con i maestri della scuola nazionale di sci Monte Pora. Una bella esperienza sulla neve per i bambini che hanno saputo mettere in pratica quanto appreso durante le ore di lezione e una bella occasione per imparare o perfezionare uno sport invernale come lo sci. Stare all’aria aperta divertendosi in compagnia con i propri coetanei sono stati gli ingredienti perfetti per decretare grande entusiasmo e successo per un corso che viene proposto da molti anni. Il sodalizio biassonese organizza, da sempre, corsi di sci, sempre molto partecipati anche se, negli ultimi anni, si è avuto un calo di iscritti rispetto ad annate passate con oltre cento partecipanti. Vedere ragazzi impegnati in uno sport, seguiti dai propri maestri, è anche occasione per socializzare, creare nuove amicizie, fare gruppo. I piccoli protagonisti si sono lasciati andare in un abbraccio ai propri istruttori e un arrivederci il prossimo anno, certi di ritrovarsi sulle piste più preparati e pronti ad affrontare piste sempre più impegnative.

I maestri della scuola di sci

"Siamo davvero contenti per i vostri progressi, siete stati tutti meravigliosi, speriamo di rivedervi anche il prossimo anno. Un grazie allo Sci Club Biassono per l’ottima collaborazione. Come ogni corso, c’è sempre un inizio e una fine, dalla prima lezione avete appreso bene e soprattutto ascoltato tanto e questo è importante. Ci mancherete, le vostre continue domande, il chiamarci sempre, i sorrisi anche davanti a una caduta» hanno commentato i maestri della scuola sci Monte Pora. A conclusione del corso sono stati consegnati i diplomi e si sono svolte le premiazioni dei ragazzi.

Lo Sci Club Biassono

La storia del sodalizio biassonese inizia nel lontano 1962 con l’intento di offrire ai giovani la possibilità di praticare uno sport come lo sci, avvicinarsi alla montagna, fare escursioni, creare gruppo, tanta voglia di sciare e divertirsi. Per lo Sci Club è importante che tanti bambini possano scoprire questo mondo bianco e meraviglioso, fatto di fatica, adrenalina e divertimento. Prossimo appuntamento il 15 febbraio all’Aprica per la sciata in notturna.

Il servizio completo è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 4 febbraio 2025.