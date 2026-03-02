Premiati i vincitori del concorso fotografico dedicato a Luca Attanasio. Ieri pomeriggio, domenica, l’iniziativa nell’antica chiesa di piazza Solari

Il concorso fotografico

Il dialogo come strumento di pace, ascolto e relazione. E’ il filo rosso che unisce gli scatti del concorso fotografico nazionale «Dialoghi» dedicato all’ambasciatore Luca Attanasio promosso dal circolo Acli in collaborazione con il Comune e ReteLimbiate. Ieri pomeriggio, domenica, nell’antica chiesa di piazza Solari a Limbiate sono stati decretati i vincitori alla presenza degli organizzatori, del sindaco Antonio Romeo e dei genitori dell’ambasciatore, Salvatore e Alida.

I primi tre classificati

GUARDA LA GALLERY (3 foto) Primo classificato Giuliano Pizzaballa di Garbagnate Milanese Secondo classificato Sguazzini Carlo di Novara Terza classificata Maria Teresa Carniti di Crema ← →

Il vincitore di questa terza edizione del concorso fotografico è Giuliano Pizzaballa di Garbagnate Milanese con la foto «Il tipico dialogo fra anziani». Secondo classificato Carlo Sguazzini di Novara con «Sintassi visiva». Terza Maria Teresa Carniti di Crema con lo scatto «Ascolto visivo». Il premio speciale del pubblico è stato conferito ad Anita Capaliku di Barlassina.

La mostra e gli autori segnalati

La commissione, presieduta da Fabrizio Delmati, ha inoltre segnalato per merito altri autori, tra cui Laura Bertoni, Attilio Cozzolino e Valentino Sada. Complessivamente al concorso hanno partecipato 152 fotografie e 61 autori. La mostra, inaugurata il 22 febbraio alla presenza del Cardinale Pietro Parolin offre un racconto collettivo che ora sarà itinerante in vari Comuni della zona.

«Questo concorso è la dimostrazione che cultura, arte e memoria possono diventare strumenti concreti per costruire comunità, riflettere sul valore del dialogo e tenere viva l’eredità di chi ha scelto di servire la pace con la propria vita» ha ricordato l’Amministrazione comunale.

Il concerto gospel

Sabato sera invece, sempre in memoria dell’ambasciatore, la chiesa San Giorgio gremita ha ospitato il concerto gospel del coro Sweet Blues.