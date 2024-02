Premiati i vincitori di «Luca... uno di noi!». A Limbiate ieri pomeriggio, domenica, consegnati i riconoscimenti del concorso artistico ideato dall’Acli

La figura dell’ambasciatore Luca Attanasio ricordata nelle sue sfaccettature attraverso varie forme d’arte. Emozione e commozione ieri pomeriggio, domenica, nell’aula consiliare di Villa Mella a Limbiate per la premiazione del concorso artistico «Luca… uno di noi!» nato da un’idea del circolo Acli di Limbiate con l’intento di unire i talenti artistici e narrativi del territorio in un evento dedicato alla persona di Luca Attanasio.

All’iniziativa hanno partecipato 27 opere di arte figurativa e 13 di narrativa più vari elaborati realizzati dagli studenti dell’Enaip di Vimercate e dagli alunni di terza della secondaria di primo grado Giovanni Verga.

In apertura sono intervenuti il sindaco Antonio Romeo, Fiorangela Casella dell’Acli, il papà dell’ambasciatore, Salvatore Attanasio, e il violinista Bruno Tripoli. Poi la cerimonia è entrata nel vivo con la premiazione delle opere vincitrici valutate da una giuria di esperti. I premi sono stati stati finanziati con il 5 per mille dell’Acli milanese.

Nella categoria arti figurative si è distinto il fumetto realizzato da Luca Schirone, per la scrittura invece, premiata la poesia di Salvatore Noiosi. Elogiato anche il lavoro degli studenti che hanno ricevuto un attestato di partecipazione. Un riconoscimento particolare da parte dell’Acli è andato a due giovani scrittori, Eleonora Giordano, 17 anni, autrice di un racconto e Alessandro Cuppari, 19 anni, per la sua poesia.

«Ci è piaciuto vedere la partecipazione di parecchi giovani, anche al di fuori delle scuole - ha notato Casella - ed è stato molto bello che ciascun partecipante abbia individuato una caratteristica diversa di Luca da portare nella sua opera. Questa edizione è stata la numero zero e cercheremo di ripeterla nei prossimi anni. Ora la nostra intenzione è far girare questa mostra in scuole, biblioteche o altri luoghi, per continuare a ricordare Luca anche durante l’anno».