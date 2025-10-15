Premio ai volontari della Protezione civile per il valore esemplare

Premiati due volontari della Protezione civile “Franco Raso” di Macherio e Sovico “per il valore esemplare”.

«Per il valore esemplare del servizio alla sicurezza, alle scuole e per le prestazioni continue a vantaggio della comunità». Con questa motivazione l’Amministrazione comunale di Sovico ha premiato due volontari della Protezione civile, Silvano Frison e Angelo Alberti, durante la terza edizione della giornata della Protezione civile, che ha visto anche la presenza della consigliera regionale Alessia Villa. Un riconoscimento da parte del sindaco di Sovico, Barbara Magni, e dell’assessore alla Protezione civile, Mattia Barni, conferito nel 20esimo anniversario di fondazione dell’associazione Protezione civile «Franco Raso» di Macherio e Sovico.

Alla giornata, organizzata in piazza Frette a Sovico, che si è svolta nella settimana nazionale della Protezione civile, hanno collaborato il Gruppo Alpini di Sovico, l’associazione Carabinieri in congedo e la farmacia comunale. «Una giornata di aggregazione, informazione e sensibilizzazione verso il ruolo fondamentale dei volontari di Protezione civile per il territorio e per la comunità» ha sottolineato l’assessore alla Protezione civile di Sovico, Mattia Barni.

