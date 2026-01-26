Premio fotografico Eliana Lissoni, iscrizioni fino al 2 febbraio. Il concorso promosso dalla Libera Accademia di Pittura sarà inaugurato il 21 febbraio

L’organizzazione del Premio

La Libera Accademia di Pittura “Vittorio Viviani” APS di Nova Milanese promuove la

undicesima edizione del concorso fotografico Premio “Eliana Lissoni”. La rassegna fotografica ha il patrocinio e il contributo del Comune di Nova Milanese, il patrocinio della Provincia di Monza e Brianza e si svolge con il supporto della Fondazione Rossi.

L’inaugurazione e i termini per iscriversi

L’esposizione delle fotografie selezionate nel concorso è in programma dal 21 febbraio all’8 marzo presso il Centro di Cultura Villa Brivio di Nova Milanese. La premiazione si svolgerà contestualmente all’inaugurazione della mostra. Per iscriversi c’è tempo fino al 2 febbraio. Per partecipare basta seguire le indicazioni presenti al seguente link: https://www.lapacademy.it/bando-lissoni/

Chi può partecipare

La partecipazione è aperta a tutti i fotografi e fotoamatori, residenti in Italia e all’estero. È ammessa la partecipazione anche di autori minorenni, di età compresa tra 14 e 18 anni, previa autorizzazione di un genitore o di chi ne fa le veci. Il concorso è articolato in un’unica sezione per immagini a tema libero. Le fotografie possono essere inviate a colori o in bianco-nero in un massimo di 4 opere per autore.