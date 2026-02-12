Premio Lissoni, in gara al concorso fotografico 437 foto e 111 partecipanti. Sabato 21 febbraio l’inaugurazione della mostra in Villa Brivio

L’inaugurazione

Aprirà sabato 21 febbraio, nelle sale del Centro di cultura in Villa Brivio a Nova Milanese, la mostra dell’undicesimo Premio “Eliana Lissoni”, concorso fotografico organizzato dalla Libera Accademia di Pittura di Nova Milanese.

111 partecipanti

Anche per l’edizione 2026, una buona risposta al bando, nonostante le iniziali difficoltà: gli iscritti quest’anno sono stati 111 (32 donne e 72 uomini) che hanno proposto complessivamente 437 foto (295 a colori e 142 in bianco/nero). A proporre i propri scatti persone di tutte le età (da 17 a 84 anni), fotografi e fotoamatori residenti in quasi tutte le regioni italiane: 56 dalla Lombardia, 31 dalle altre regioni del Nord, 18 dal Centro e 5 dal Sud. E anche un concorrente dalla vicina Svizzera.

In aumento gli autori brianzoli

In crescita la partecipazione al concorso in ambito locale: si sono fatti avanti 25 residenti nella provincia di Monza, tra cui 8 di Nova. Il montepremi in palio prevede tre premi del valore di 500, 300 e 200 euro. Il primo premio (finanziato dal Comune di Nova Milanese) comprende anche l’acquisizione della fotografia nella Civica Raccolta Artistica.

La giuria e la mostra

A selezionare le immagini per comporre la mostra, scelte in forma rigorosamente anonima, una giuria composta da tre fotografi professionisti: Chiara Fossati, Elena Galimberti e Stefano Masciovecchio. Nelle sale di Villa Brivio, dal 21 febbraio all’8 marzo, la mostra delle foto selezionate. Verranno esposte 60 stampe in formato 30×40 cm (28 a colori e 32 in bianco/nero), realizzate da 12 autrici e 28 autori. Nella selezione fotografi di ogni età, dai 25 ai 79 anni (gli under 30 sono cinque). La provenienza geografica delle foto riproduce la grande varietà di origine dei concorrenti: in mostra 17 sono lombardi (4 della provincia di Monza), gli altri dal resto d’Italia e dal Canton Ticino.

Gli autori

Saranno esposte foto di: Guglielmo Antuono, Marco Bartolini, Alina Bertolone, Alessia Bonanno, Gessica Bondi, Gianni Boradori, Carlo Brambilla, Luigi Brivio, Giada Catanoso, Roberto Cella, Annalisa Cenderelli, Eleonora Cerati, Elisa Cherchi, Michele Cimini, Lorenzo Ciraolo, Simone Cristiani, Antonino Cuccia, Margherita Del Piero, Nicola Esposito, Lucia Laura Esposto, Massimiliano Ferrari, Michele Fini, Tullio Forgione, Mauro Fumagalli, Antonio La Bruna, Domenico Lauriola, Antonello Marcello, Mirko Menghini, Massimo Messa, Gino Montecampi, Filippo Morro Morotti, Andrea Muscatello, Luciana Petti, Chiara Pinesi, Mauro Pinotti, Tommaso Poli, Paola Rizzi, Domenico Scoca, Maurizio Tentorio, Mauro Zorer.

L’inaugurazione

Sabato 21 febbraio, alle ore 17, l’inaugurazione e la premiazione, con il disvelamento delle fotografie vincitrici e segnalate. L’inaugurazione verrà anche trasmessa in diretta sul canale YouTube della LAP e poi il video resterà sempre disponibile. L’esposizione sarà visitabile dal martedì al sabato, dalle ore 9 alle 18. Sarà aperta anche la domenica, dalle ore 15 alle 19.

La mostra collaterale

L’esposizione del concorso si affianca alla mostra collaterale di questa edizione: il progetto fotografico “Intimi ritratti” di Dino Ignani, proposto nella cornice di Villa Vertua. Nella vicina sede della Civica raccolta artistica, sempre all’interno del parco nel centro di Nova, solo nel fine-settimana, si possono ammirare gli scatti in bianco e nero del fotografo romano, impegnato da oltre quarant’anni nel ritrarre poeti.

La collaborazione al Premio

A collaborare con la Libera Accademia di Pittura per la riuscita di questa edizione del Premio “Eliana Lissoni” è come sempre la Fondazione Rossi. La manifestazione ha il patrocinio e il contributo del Comune di Nova Milanese e il patrocinio della Provincia di Monza e Brianza.