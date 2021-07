Otto Marzo a Meda significa “Premio MedaDonna”, ovvero il riconoscimento assegnato alle donne che hanno dato e stanno dando lustro alla Città, accrescendone il prestigio e operando con disinteressata dedizione.

“Premio MedaDonna”: consegnati i riconoscimenti 2020 e 2021

A causa dell’emergenza sanitaria, negli ultimi due anni la cerimonia di consegna dei premi è stata per forza di cose rinviata in entrambe le date di fine inverno. Ieri, finalmente, nel rispetto di tutte le norme ancora vigenti, si è potuta svolgere finalmente, presso la Sala Civica, la cerimonia con cui l’Amministrazione

comunale ha consegnato i riconoscimenti sia per l’anno 2020 sia per l’anno 2021.

“Il Premio MedaDonna nasce con l’intento di indicare alla pubblica stima l’attività di donne che si sono distinte e che si distinguono nelle attività professionali, comunitarie e familiari della vita di tutti i giorni”, ha sottolineato la vicesindaco Alessia Villa. “Lo stesso premio, una rosa stabilizzata, ben rappresenta la grazia, la tenacia, le doti di resistenza e di resilienza che caratterizzano tante figure femminili della nostra comunità a cui va il nostro ringraziamento”.

“Come Amministrazione teniamo molto a questo Premio e siamo molto lieti che ad ogni edizione siano numerose le segnalazioni, da parte di gruppi consiliari, associazioni e da semplici cittadini: è un segno dello spirito di vitalità e di solidarietà presente nella nostra città che ha nell’universo femminile fondamentali

protagoniste”.

Di seguito l’elenco delle premiate e un loro breve profilo. Alcune di loro nella foto insieme al sindaco Luca Santambrogio, alla vicesindaco Alessia Villa e agli assessori Andrea Bonacina, Fabio Mariani e Stefania Tagliabue.

Riconoscimenti Premio MedaDonna per l'anno 2020

BEATRICE BRUCOLI: in arte “Beat-B”, studentessa del corso Pop Music del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, è autrice della canzone “Volo via di qua”, dedicata al fenomeno del bullismo giovanile, divenuta virale sulla piattaforma Youtube e scelta da Regione Lombardia quale colonna sonora della campagna di sensibilizzazione “#Likeforlife”.

FELICITA GIUDICI: ha imparato all’interno della sua famiglia, i Farinei, il mestiere di incannare e impagliare sedie, una tradizione artigiana perfezionata poi presso le Suore Orsoline di Milano. Aprì con altre donne una piccola bottega tutta al femminile producendo per numerose aziende della zona. Nella vita sociale è stata, degasperiana, consigliere comunale occupandosi in particolare dell’ECA.

MARISA RADICE: ha contribuito a sviluppare l’attività e il successo dell’osteria-posteria del Frich (richiamo onomatopeico alla velocità) in via Cialdini, negozio avviato dal nonno Carlo Prada ai primi del ‘900, suggellato nel 2019 dal premio “Negozi Storici” di Regione Lombardia.

ROSANGELA SEREGNI (alla memoria): ha messo al centro della sua vita la “famiglia”, la sua e, come presidente del “Movimento per la vita” quelle di tante mamme e dei loro piccoli. Per ricordare il suo impegno e il suo altruismo il gruppo le ha dedicato il “Progetto Gemma”, alla memoria, creato per dare contributi alle mamme in difficoltà. Si ricorda anche il suo impegno per l’Associazione “Amici dell’Arte”.

VIVIANA VENTURINI: fondatrice di Ama.Lo., comitato nato nel 2013 per promuovere ogni tipo di iniziativa, grazie a beneficienze e campagne di sensibilizzazione, in grado di migliorare l’assistenza e la cura sia di bambini e adolescenti affetti da cardiopatie congenite e/o acquisite, sia di adulti congeniti.

PATRIZIA VIGNONI: collaboratrice scolastica che con il suo entusiasmo, la sua passione e il suo cuore ha lasciato un ricordo indelebile in tutti gli insegnanti, gli alunni e le famiglie che hanno insegnato e frequentato la Scuola d’Infanzia “Garibaldi”.

Riconoscimenti Premio MedaDonna anno 2021