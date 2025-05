È di Sovico uno dei 10 finalisti del Premio Nazionale GiovedìScienza, la competizione scientifica, realizzata da CentroScienza Onlus, che ogni anno dà visibilità al lavoro di giovani ricercatrici e ricercatori italiani che con la loro attività contribuiscono allo sviluppo e all’innovazione nel nostro Paese.

Premio Nazionale GiovedìScienza, tra i finalisti anche un brianzolo

Tra i finalisti dell’edizione 2025, selezionati tra 86 candidature, c’è anche Lorenzo Sardelli, ingegnere e ricercatore nel campo della bioingegneria.

Lorenzo è cresciuto a Sovico e ha studiato a Milano, dove ha conseguito il dottorato in Bioingegneria presso il Politecnico di Milano. Ha svolto un periodo di ricerca post-dottorato all’Università di Torino, seguendo fin da bambino il sogno di diventare scienziato.

Oggi è ricercatore presso l’Università di Torino, dove si occupa dello sviluppo di biomateriali avanzati ispirati ai tessuti umani, utili nel trattamento di infezioni, invecchiamento e alla ingegnerizzazione del sistema immunitario.

Sei minuti per presentare il suo progetto

Il 26 maggio presso l’Accademia delle Scienze di Torino, in occasione della competizione finale del Premio GiovedìScienza, Lorenzo Sardelli presenterà il suo progetto in poco più di 6 minuti, con l’obiettivo di renderlo chiaro, diretto e comprensibile per tutti. A giudicare gli interventi sarà una Giuria Tecnica, composta da 5 professionisti, esperti ed esperte della comunicazione scientifica, e una Giuria Popolare, composta da 5 classi delle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su www.giovediscienza.it

Il premio

Per il vincitore è previsto un premio in denaro del valore di 5.000 euro e l’opportunità di raccontare la propria ricerca al pubblico di GiovedìScienza con una conferenza dedicata nell’edizione 2025/2026.

Oltre al Premio GiovedìScienza saranno assegnati 3 premi in denaro del valore di 3.000 euro ciascuno: Il Premio Speciale Elena Benaduce assegnato dalla Giuria Popolare, da studenti e studentesse e riservato a lavori di ricerca che si distinguano per le ricadute sul benessere delle persone e sulla qualità della vita. Il Premio GiovedìScienza Futuro, assegnato da rappresentanti dell’ecosistema dell’innovazione del nostro territorio al miglior studio di fattibilità, e il Premio Impresa sostenibile e digitale, assegnato da rappresentanti dell’ecosistema dell’innovazione del nostro territorio e rivolto ai candidati e alle candidate che hanno sviluppato una proposta progettuale, partendo dal concetto di “Doppia Transizione” e dai temi della sostenibilità e digitalizzazione. I 10 finalisti e i vincitori dei Premi Speciali avranno l’opportunità di partecipare a un percorso di formazione dedicato alla comunicazione della scienza e ad “Arte Oratoria”, un percorso formativo di public speaking.

Il Premio Nazionale GiovedìScienza è nato nel 2011 per incoraggiare i protagonisti della ricerca alla comunicazione della scienza, per offrire loro risorse e strumenti per divulgare le proprie ricerche.

Quattordici edizioni hanno raccolto oltre 850 candidature e coinvolto 461 ricercatrici e 395 ricercatori.

Sono 86 le candidature pervenute per l’edizione 2025, 54 ricercatrici e 32 ricercatori: 136 referees hanno valutato i candidati e selezionato in base al merito scientifico la rosa dei dieci finalisti.

I finalisti

I dieci finalisti e finaliste dell’edizione 2025 sono:

Chiara Anzolini

Università di Padova

Michela Bracco

Politecnico di Torino

Federico Dattila

Politecnico di Torino

Veronica Maglieri

Università di Pisa

Giuseppe Mannino

Università di Torino

Virginia Menicagli

Università di Pisa

Matteo Morciano

Politecnico di Torino

Giuseppe Pernagallo

Università di Torino

Lorenzo Pizzuti

Università di Milano – Bicocca

Lorenzo Sardelli

Università di Torino

https://www.giovediscienza.it/ it/premio-quattordicesima- bando