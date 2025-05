Tracciati i camminamenti e le aree a verde che saranno piantumate, posizionati anche i giochi per i bambini. Sono a buon punto i lavori del nuovo parco urbano ampio 12.600 metri quadrati nell’area dell’ex depuratore a ridosso della stazione ferroviaria, tra le vie Colombo e Tiepolo a Varedo, verso il confine con Palazzolo.

Prende forma il parco urbano sulle ceneri del vecchio depuratore

L’area, sulla quale insistevano un capannone e diverse tensostutture abbandonate da anni, sono state smantellate e il terreno bonificato nell’ambito di un progetto condotta da Cap Holding, proprietaria del sito, con il contributo di Regione Lombardia.

L’area, una volta definitivamente conclusi i lavori, sarà concessa al Comune in comodato d’uso gratuito per diventare fruibile e aperta al pubblico. Nelle scorse settimane la Giunta ha approvato lo schema di contratto tra i due enti, in base al quale spetterà all’Ente locale la custodia e la manutenzione dell’area verde.

ll’ingresso del nuovo parco urbano, in fondo a via Colombi, verrà creata una piazzetta, da qui si innestano i sentieri che conducono alle «stanze verdi», alle zone di rimboschimento e all’area con parco giochi in fondo all’area. A completamento l’arredo urbano e l’impianto di illuminazione.

«Sta venendo proprio un bel lavoro che potremmo apprezzare meglio nei prossimi mesi, quando il parco sarà piantumato - ha premesso il sindaco Filippo Vergani - l’area verrà recintata e la vicinanza delle associazioni Arte Musica e la Croce Rossa, con le loro sedi, rappresenterà un presidio importante per la sicurezza».

Il progetto di riqualificazione del comparto con un grande parco urbano dell’area è decisamente più ampio e prevede una suddivisione in due lotti: al primo, attualmente in fase di completamento, se ne aggiungerà nei prossimi anni un secondo che riguarda la zona verso Paderno Dugnano fino a coprire tutta l’area dell’ex depuratore. I lavori del parco urbano sono iniziati nel 2023 ma la dismissione dell’impianto è del 2014, in tutti questi anni sono state condotte tutte le opere necessarie per la bonifica e rinaturalizzazione del sito.