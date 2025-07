Si concluderà in autunno

L’intervento ha un valore complessivo di circa 750 mila euro, finanziato da BrianzAcque e dal Comune

I lavori per la realizzazione della Water Plaza di Via Vismara ad Agrate Brianza sono ufficialmente entrati nel vivo. Avviato nel mese di maggio, il cantiere promosso da BrianzAcque in collaborazione con il Comune sta oggi interessando le connessioni idrauliche e le vasche interne che ospiteranno le alberature del nuovo spazio urbano multifunzionale.

Prende forma la prima Water Plaza brianzola

Il progetto, ispirato ai più avanzati modelli europei di water square, rappresenta una delle più innovative soluzioni nature-based applicate alla gestione delle acque meteoriche in ambito urbano. Durante gli eventi di pioggia intensa, una parte della piazza sarà in grado di allagarsi temporaneamente in modo controllato, per poi tornare asciutta in poche ore, evitando così sovraccarichi della rete fognaria. In condizioni normali, lo spazio sarà fruibile come una vera e propria piazza pubblica: verde, vivibile e pensata per la socialità.

“Questo progetto coniuga sicurezza idraulica, sostenibilità e qualità urbana. È un esempio concreto di come, grazie alla collaborazione tra enti pubblici, si possano trasformare le sfide ambientali in occasioni di rigenerazione e benessere per la comunità”, aveva sottolineato il Sindaco di Agrate Brianza, Simone Sironi, in occasione della presentazione dell'opera alla stampa.

Un percorso partecipativo e il report conclusivo

La Water Plaza è anche il frutto di un percorso partecipativo che ha coinvolto cittadini, residenti e commercianti, i cui spunti sono stati raccolti nel report "Facciamo Fiorire l’Acqua", contribuendo alla definizione del progetto esecutivo.

