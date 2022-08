Prende fuoco il furgone di un ambulante del mercato

Paura questa mattina a Giussano dove ha improvvisamente preso fuoco il furgone di un ambulante che si stava recando al mercato

A fuoco il furgone dell'ambulante che andava al mercato

E' stata un'alba all'insegna della tensione quella di oggi, venerdì 12 agosto, per un ambulante diretto al mercato di Giussano. Alla guida di un furgone stava percorrendo via Prealpi, la strada che porta alla piazza del mercato, quando, improvvisamente, dal mezzo ha iniziato a uscire del fumo e poi si sono sprigionate le fiamme. Fortunatamente gli occupanti del furgone hanno fatto in tempo a scendere mentre le fiamme si propagavano. Dopo aver dato l'allarme, sul posto è sopraggiunto un mezzo dei Vigili del Fuoco che ha provveduto a spegnere le fiamme e anche, per precauzione, un'ambulanza, anche se nessuno è rimasto ferito dall'incidente.