Prendono a picconate l’ingresso sul retro e si portano via la cassaforte

Incredibile quanto avvenuto nella notte tra domenica e lunedì scorsi in via Confalonieri; l'ira della manager: "Hanno sentito tutti, ma nessuno è intervenuto"

Un colpo studiato nei minimi dettagli, eseguito con estrema violenza e una determinazione che lascia poco spazio all’improvvisazione. È questo il bilancio del furto messo a segno ai danni di “Rancati Bakery” di Villasanta, noto bar pasticceria della centralissima via Confalonieri, nella notte tra domenica e lunedì.

Prendono a picconate l’ingresso sul retro

I malviventi, dopo aver preso letteralmente a picconate la cassaforte, sono riusciti a fuggire con un bottino ingente stimato in diverse decine di migliaia di euro. Secondo la ricostruzione dei fatti, il commando è entrato in azione nel cuore della notte, approfittando del silenzio e delle strade deserte. I ladri hanno puntato direttamente all’ingresso posteriore del locale all’interno del cortine condominiale, meno visibile dalla strada principale, ma soprattutto lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere sparse lungo la via. Armati di mazze e picconi, hanno dapprima abbattuto l’ingresso sul retro dello studio di progettazione adiacente. Una volta creatisi il varco per entrare, però, si sono accorti di aver sbagliato obiettivo.

Il maxi colpo nel locale

Eppure non si sono persi d’animo. Anzi, nel giro di pochi minuti si sono rimessi in azione, sempre con gli stessi attrezzi, ma stavolta puntando al negozio corretto:

“Tutto questo tra le 2 e le 4.30 di notte – spiega la manager del locale – Il baccano è stato sentito da tutti nel condominio, anche perché era impossibile non accorgersi di quello che stava accadendo. Eppure nessuno ha mosso un dito, nessuno ha chiamato i Carabinieri per avvertirli di quanto stava accadendo. E così i ladri hanno avuto vita facile”.

Via la cassaforte

Una volta all’interno, i delinquenti non si sono accontentati del fondo cassa, che peraltro non sono nemmeno riusciti ad asportare. Il vero obiettivo era infatti la cassaforte. Con una forza bruta che testimonia la ferocia di un assalto senza precedenti, i ladri hanno preso a picconate la parete che custodiva la blindata. E, dopo averla letteralmente smurata, se la sono portata via, caricandola probabilmente a bordo di un furgone. Poi la fuga, con i banditi che si sono persi nel buio prima che qualcuno potesse intervenire.