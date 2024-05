Prendono in "ostaggio" gli adulti e tengono in scacco la palestra della scuola

Una banda di ragazzi che prende "in ostaggio" alcuni adulti, minacciandoli e insultandoli fino all’arrivo dei Carabinieri. Più che un atto di vandalismo, l’ennesima dimostrazione di una maleducazione sempre più dilagante tra i giovani. E’ quando accaduto lo scorso mercoledì sera a Villanova di Bernareggio, nella palestra della scuola elementare e denunciato dal consigliere di minoranza Mario Pennacchioni.

Al termine di una lezione di yoga, intorno alle 22, alcuni corsisti si sono fermate per chiudere la palestra: uscendo però si sono trovati una dozzina tra ragazzini e ragazzine tra i 14 e i 15 anni che stavano ascoltando musica e parlavano all’interno del cortile scolastico e li hanno pertanto invitati ad uscire.

"I ragazzi, rispondendo in modo affatto educato, hanno detto che non era un problema e che avrebbero scavalcato poco dopo - spiega il consigliere - Vista la risposta, gli adulti hanno deciso di avvisare i Carabinieri per evitare problemi e soprattutto per evitare che qualche ragazzo si facesse male. A questo punto buona parte dei ragazzi sono scappati, fuorché quattro energumeni che con fare minaccioso si sono avvicinati al gruppo dei corsisti. Questi sono rientrati in palestra attendendo l’arrivo delle Forze dell’ordine, mentre intanto i quattro ragazzi fuori si sono fatti sempre più arroganti e minacciosi anche con atteggiamenti di tipo sessualmente provocatorio".