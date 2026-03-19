Preparativi per Ul Gir de Munt

Torna «Ul Gir de Munt», l’evento podistico a Besana in Brianza firmato dall’omonimo gruppo sportivo guidato dall’inossidabile Enzo Rullo.

Ul Gir de Munt

La 47esima edizione della manifestazione sportiva si terrà domenica 22 marzo con partenza dalle 7.30 alle 9.30 dall’oratorio di via San Siro a Montesiro, frazione di Besana in Brianza, lungo quattro percorsi nel verde tra i quali scegliere da 6, 13, 18 e 22 chilometri, da affrontare a passo libero.

Le iscrizioni

I singoli possono iscriversi direttamente prima del via, i gruppi entro sabato 21 marzo (info@ulgirdemunt.it). Come da tradizione sono previsti premi per i gruppi più numerosi (minimo 20 persone) con l’obbligo di presentare la lista dei nominativi. In attesa della data dell’evento, patrocinato dal Comune e dal Parco Valle Lambro, i volontari sono al lavoro per la sistemazione dei sentieri.

Volantino FR