Presentato il nuovo comandante della Polizia locale di Arcore

Nuovo cambio al vertice del comando della Polizia locale di via Corridoni, ad Arcore, il secondo nel giro di pochi mesi. Nelle scorse settimane si è infatti svolta la selezione tra oltre una ventina di candidati che avevano avanzato la domanda per il bando di nuovo comandante della Polizia locale.

Ad aggiudicarsi il concorso è stato Mario Nappi, già comandante della vicina Polizia locale di Usmate. Nappi dunque subentra a Gabriele Garberoglio. Quest'ultimo, ricordiamo, qualche mese fa subentrò a Marco Bergamaschi.

Il nuovo responsabile della Locale è entrato ufficialmente in servizio oggi, lunedì 9 dicembre ed è stato presentato ufficialmente durante la conferenza stampa organizzata in Largo Vela dall’assessore alla Sicurezza Luca Travascio.

Nappi, 35 anni di origini campane ma una grande esperienza in Polizia locale

Trentacinque anni e di origini campane, il nuovo comandante ha maturato una esperienza importante prima a Brugherio, dove ha lavorato come agente scelto per una decina di anni, focalizzando la sua missione soprattutto nella prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e reati e poi ad Usmate, dove ha diretto il comando negli ultimi anni. Nei giorni scorsi l’amministrazione di Usmate aveva dato il nullaosta per la mobilità volontaria di Nappi che rimarrà a scavalco dei due comandi fino al 31 gennaio.

A partire dal primo febbraio 2025 si dedicherà solo al comando arcorese che ad oggi comprende 12 agenti (di cui un amministrativo) ma che arriverà a 14 agenti nel giro di poche settimane.

"Innanzitutto mi preme ringraziare di cuore l’ormai ex comandante Garberoglio per tutto il lavoro svolto, seppur in pochi mesi, in città - ha sottolineato l’assessore Travascio - Di attività ne sono state fatte, a partire da tutto il discorso videosorveglianza fino alla segnaletica orizzontale e alla messa in sicurezza di via Umberto I".

Prima di Arcore ha guidato i comandi di Ranica e Usmate Velate

"Sono sposato dal 2013 con Elisabetta e insieme abbiamo tre meravigliosi figli - ha esordito Nappi con la voce emozionata - Indosso questa uniforme da 15 anni. Dopo un breve periodo nell’esercito come volontario professionista ho vinto il concorso a Brugherio dove ho svolto servizio per 10 anni. Successivamente mi sono laureato in Giurisprudenza e ho guidato prima il comando di Ranica e poi di Usmate. Sono convinto che il ruolo della Polizia locale oggi sia quello di diventare un punto di riferimento per la collettività".

In questi giorni il nuovo comandante è già impegnato nel portare a termine gli ultimi progetti messi in campo dall’Amministrazione comunale.

"Negli ultimi mesi abbiamo messo in campo 500mila euro per la Polizia locale e il comandante è già al lavoro per chiudere diversi iter burocratici che porteranno in dote ai nostri agenti molte novità - ha aggiunto Travascio - Ringrazio anche la Giunta di Usmate che ha concesso la mobilità a Nappi». Il comandante ha anche voluto rendere omaggio al comando di Usmate Velate. «Ha rappresentato per me una grande esperienza professionale, direi una palestra che mi ha permesso di approfondire e migliorare determinate competenze", ha aggiunto Nappi.

L'operazione Smart: maxi sequestro di carne e pesce ad Arcore

Nel frattempo sabato sera gli agenti del comando di via Corridoni hanno partecipato all’operazione Smart che tra Monza e la Brianza ha visti impegnati sulle strade 53 agenti provenienti anche dai comandi di Usmate, Monza e Concorezzo.

Nel mirino dei controlli è finito anche un minimarket che si trova nel centro cittadino, visitato dagli agenti della polizia locale che hanno ravvisato la «scorretta conservazione dei cibi e la mancanza di etichettatura», cominando una sanzione da10mila euro. Per la definizione del procedimento è intervenuto immediatamente il personale di Ats che ha proceduto al sequestro di diversi sacchi di alimenti tra pesce, carne, dolciumi e scatolame.