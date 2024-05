Presentato il progetto "Arcore formato famiglia", un sostegno concreto alla genitorialità

Si scrive Arcore formato famiglia, si legge un aiuto concreto alla genitorialità. Questo è il nome del piano che nel mese di maggio l'Esecutivo di Arcore guidato da Maurizio Bono ha varato per aiutare le coppie arcoresi alle prese con l’arrivo di un bebè.

E' una iniziativa che nasce dall’analisi sconfortante dei dati del pesante calo delle nascite fornito dall’Ufficio Anagrafe, dall’ascolto delle esigenze delle neo mamme e dagli incontri e dalla collaborazione con gli Enti (Consultorio) e con le associazioni arcoresi (Comitato Cernobyl - Caritas e la Casa di Margherita) che da anni si occupano di aiutare concretamente le neo famiglie.

Il progetto è stato presentato oggi, mercoledì 29 maggio 2024, durante la conferenza stampa organizzata dal sindaco ad Arcore, nella sala del Camino, in Largo Vela.

La soddisfazione del sindaco Bono

"Oggi, più di prima, per il cambiamento che sta vivendola la nostra società, le giovani coppie hanno molta paura a impegnarsi a fare una famiglia. Il costante aumento dei costi e la mancanza di aiuti e sostegni sono tutti ostacoli che limitano la volontà di diventare genitori - ha sottolineato il sindaco durante la conferenza stampa - L’amministrazione ha il dovere di impegnarsi ad aiutare chi vuole creare una famiglia e, proprio per questo motivo, abbiamo deciso, dopo aver incontrato gli Enti, le associazioni presenti sul nostro territorio che da anni si impegnano ad aiutare le famiglie e chi è in procinto di diventare genitore a costruire questo progetto ed a varare il piano “Arcore formato famiglia. Arcore Formato Famiglia è un progetto aperto, in continua evoluzione. Il vostro supporto, la vostra adesione, i vostri consigli e suggerimenti ci aiuteranno a migliorarlo ed a fornire un aiuto concreto alle nuove famiglie ed a farci sentire ancora di più una Comunità”.

In cosa consiste il progetto?

Il Piano è composto da una serie articolata, aperta e continuativa di iniziative a favore delle coppie che intendono creare una famiglia, dei nuovi nati e delle famiglie residenti sul territorio comunale con minori in età fino a 2 anni. La finalità del progetto è supportare i neogenitori attraverso la creazione di una rete sociale di supporto e di aiuto concreto, grazie alla collaborazione con enti pubblici e privati ed imprese che vi vorranno aderire L’amministrazione ha quindi istituito un tavolo permanente per monitorare costantemente il progetto ed apportare modifiche e tutti i nuovi interventi che si renderanno utili e necessari.

Chi partecipa al progetto?

A questo tavolo, al momento, partecipano il Comune, il Consultorio, il Comitato Cernobyl, la Caritas, l’associazione Casa di Margherita, Salvagente Italia. Il tavolo, come l’intero progetto, è aperto, nel senso che troveranno posto tutti gli enti pubblici e privati, imprese, associazioni che vorranno aderirvi apportando il loro concreto contributo.

Il progetto al momento prevede tre linee di intervento principali: la realizzazione di incontri informativi/formativi con operatori esperti (corso di accompagnamento alla nascita) , gratuiti e aperti a tutti (cittadini arcoresi e non), per una durata indicativa di 20 ore complessive e che verrà proposto ciclicamente tre volte all’anno (maggio/giugno, ottobre/novembre, febbraio/marzo) presso la sala riunioni del Centro S. Apollinare;

il calendario dettagliato è in fase di definizione e non appena pronto verrà comunicato tramite i canali istituzionali; Gli incontri verranno realizzati in collaborazione con il Locale Consultorio – pediatri del Territorio - Salvagente Italia – Caritas – La Casa di Margherita, Comitato Cernobyl e tratteranno i seguenti argomenti:

Oggetto

1° serata Ostetrica

2° serata Ostetrica

3° serata Ostetrica

4° serata Infermieristica

5° serata Infermieristica

6° serata Amministrativa – offerta asili e associazioni

7° serata Pediatra – Psicologa - Osteopata

8° serata Corso di primo soccorso e Tecniche di disostruzione pediatrica

9° serata Massaggio infantile – Neuropsicomotricità

Gli omaggi per le coppie

Il progetto prevede anche la donazione di omaggi e aiuti concreti dedicati ad ogni nuovo nato, come “accoglienza istituzionale” nella comunità, quali:

• lettera di benvenuto da parte del Sindaco, Costituzione Italiana e Carta Onu dei Diritti del bambino;

• brochure informativa sulle attività e le promozioni delle associazioni locali e delle attività imprenditoriali;

• kit di benvenuto, contenente una serie di prodotti per la prima infanzia;

• tessera a scadenza da presentare in farmacia per ritirare il kit di benvenuto;

• tessera della Biblioteca Comunale da ritirare presso la Biblioteca ed iniziative dedicate ai nuovi nati ed alle famiglie;

• pass rosa per i parcheggi Rosa da ritirare all’ufficio anagrafe al momento della registrazione del neonato oppure 6 mesi prima della data stimata per il parto;

Neo genitori e burocrazia

I neo genitori quando si recheranno all’ufficio anagrafe per informare il comune sulla nascita del loro bebè, potranno ritirare la tessera che dà diritto agli sconti in tutti gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa e potranno con la stessa recarsi in una delle cinque farmacie presenti sul territorio comunale per ritirare il kit di benvenuto. Potranno altresì richiedere e ottenere il rilascio del Pass Rosa. Inoltre per le famiglie è revista la possibilità di usufruire di scontistiche e agevolazioni per l’acquisto di prodotti e servizi per la prima infanzia, grazie alla collaborazione con imprese, esercizi commerciali e operatori che hanno già aderito e aderiranno al progetto, da individuare tramite avviso pubblico e inserire in un apposito elenco.

Al momento hanno aderito i seguenti soggetti ed offrono:

1 Peg Perego Omaggio nel kit di benvenuto del Fasciatoio pieghevole e buono sconto del 20% presso il loro Company Store di Arcore in via De Gasperi 50

2 Comitato Cernobyl Omaggio nel kit di benvenuto di una tessera del Valore di €.50 per acquisti presso Esselunga

3 In Sport

(Piscina di Arcore in via San Martino) Sconto del 10% per tutte le attività delle gestanti e per le attività correlate alle tessera mamma e bambino, Gratuità di ingresso alla piscina per i bimbi (0-3)

4 Chrysalimed Srl

(Arcore in via Casati 211) Sconto del 10% su prestazioni ambulatoriali per mamma in attesa (6 mesi alla scadenza del parto) e mamme di bambini fino a 2 anni (inclusi i bimbi)

5 Gleen abbigliamento 0/16 anni

(Arcore via Umberto I n.30) Omaggio in negozio previa esibizione della tessera e sconto del 10% per un anno su tutti gli articoli da neonato e 15% per 6 mesi sul kit corredino nascita dai 200 €.nel Kit di benvenuto e

6 Tutte le Farmacie di Arcore

-Farmacia Desenzani

(via A.Manzoni n.2)

-Farmacia DR.MX

(via Casati 36)

-Farmacia Gilera

(via Gilera 100)

-Farmacia La Ca

(via Matteucci)

-Farmacia Farma4

(via Galileo Galilei 80)

Il kit di benvenuto

Nelle farmacie sarà possibile ritirare il kit di benvenuto dopo aver ritirato la tessera presso l’ufficio Anagrafe del Comune e Sconto del 15% su tutti gli integratori mamma/bambino e sugli apparecchi elettromedicali (apparecchio per aerosol) e prodotti per l’igiene del bambino. Il Cartificio Nord Srl ha offerto il materiale per imballaggio Omaggio dell’imballaggio del Kit di benvenuto. Infine la biblioteca Nanni Valentini mette a disposizione la Tessera della Biblioteca per il neonato e ha predisposto una sala dedicata ai bambini con attività legate al progetto “Nati per leggere” promosso dal Centro per la salute del bambino e Associazione culturale Pediatri e Associazione Italiana Biblioteche