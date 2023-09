Presentato il quadro della 45esima edizione del Palio dei ragazzi

Con la presentazione del quadro è ufficialmente iniziato il Palio dei ragazzi di Meda. La prima serata si è tenuta sabato 2 settembre 2023, all’oratorio Santo Crocifisso, dove è stato svelato il quadro che verrà consegnato al vincitore della 45edizione edizione del Palio dei ragazzi.

Svelato il quadro del Palio

Durante la prima serata dell’amatissima manifestazione medese è stata presentata l'opera realizzata dall’artista d’origine russa Ekaterina Zaitzeva, che ha creato la sua personale versione della Madonna col Bambino inserendo inoltre un piccolo riferimento al Comune di Meda.

“La corona della Madonna è un riferimento allo stemma della città, mi sembrava bello inserire questo dettaglio per sottolineare quanto questa manifestazione sia sentita dalla cittadinanza”, ha affermato l’artista medese, classe 1987.

Per la realizzazione tecnica del quadro l’artista ha utilizzato materiali differenti tra loro per ricordare le svariate tecniche utilizzate dai rioni per realizzare i carri della sfilata. Il quadro è stato poi benedetto dal nuovo responsabile della Pastorale giovanile, don Matteo Ceriani, come da tradizione.

Le parole del sindaco Luca Santambrogio

Presenti inoltre l’assessore alla Cultura Fabio Mariani, che ha ringraziato l’Associazione Palio per il lavoro svolto durante tutto l’anno, e il primo cittadino Luca Santambrogio che ha rimarcato:

“Sono molto contento di essere qui e di vedere la cucina del Palio montata, questa manifestazione per crescere ha bisogno di mezzi e questo è il contributo che la città ha fatto a questa manifestazione. Un in bocca al lupo a tutti i rioni”.

Durante la serata è inoltre intervenuto Andrea Orsi, presidente dell’Associazione Palio, che ha affermato: