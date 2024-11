Ieri avevano annunciato che nella giornata di oggi, al termine dell'assemblea con i lavoratori, avrebbero comunicato le iniziative adottate al fine di difendere i diritti dei lavoratori e la dignità dei loro rappresentanti.

Presidio e sciopero alle Officine Metallurgiche Ventura

E oggi, puntuali, Cgil e Cisl hanno confermato che i lavoratori delle Officine Metallurgiche Ventura sono in sciopero. Sciopero che per i dipendenti del secondo turno andrà avanti fino alle 20 mentre i dipendenti del primo turno, domani, non si presenteranno.

Queste in sostanza al momento le iniziative adottate dopo che nella giornata di martedì 4 novembre la O.M.V. Officine Metallurgiche Ventura Spa con sede a Lesmo ha comunicato il licenziamento “per motivo oggettivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 7” di Massimo Carcano, dipendente storico dell’Azienda dal 1990 e attuale Responsabile Logistica, "giustificando la scelta con una presunta riduzione delle attività aziendali e sostenendo l’impossibilità di ricollocare il lavoratore in altre mansioni".

Carcano è un delegato della FIOM CGIL Monza Brianza e un rappresentante sindacale molto stimato, il cui contributo ha accompagnato la crescita dell’Azienda negli ultimi decenni.

Di seguito le parole di Carcano, oggi fuori dai cancelli dell'azienda lesmese:

"È stato licenziato un delegato sindacale della FIOM CGIL ufficialmente per "riduzione delle attività". Ma è davvero questo il motivo? - aggiungono i rappresentanti della Cgil Monza e Brianza. Massimo Carcano, 52 anni, stimato lavoratore dell'azienda O.M.V. Ventura di Lesmo è stato licenziato con la consegna di una semplice lettera di licenziamento, ufficialmente per "riduzione delle attività".

"Un fulmine al ciel sereno - ha aggiunto Carcano. Quando mi veniva letta la comunicazione ho chiesto spiegazioni perché non sembravo nemmeno io il lavoratore citato nella lettera. Io qui prima d'ora non ho mai avuto alcun problema, andavo d'accordo con tutti e non ho mai fatto un giorno di malattia: dedizione che negli anni era una premiata dalla stessa società con incarichi di responsabilità e aumenti salariali", afferma il lavoratore fuori dal cancello dell'azienda che lunedì mattina è stato accompagnato alla porta.