Sono partiti lunedì 13 febbraio i lavori di BrianzAcque per l'installazione a Concorezzo di due nuove casette dell'acqua che saranno posizionate in via Adda, in prossimità dell’area dove viene ospitato il mercato agricolo Cuncuress-Campagna Amica, e in via Zincone.

Presto a Concorezzo due nuove casette dell'acqua

Entro fine marzo dunque i concorezzesi potranno avere accesso ai due nuovi distributori self service di acqua potabile nelle versioni liscia e gassata, a temperatura ambiente o refrigerata. L’acqua distribuita dalle nuove casette sarà la stessa, proveniente dall’acquedotto, che esce dal rubinetto di casa, ulteriormente affinata da un sistema di filtrazione a carboni e da un trattamento di sterilizzazione a raggi U.V.

Le due strutture si vanno ad aggiungere alla casetta dell'acqua inaugurata a fine 2021 e posizionata nel parcheggio di via Aldo Moro, vicino alla scuola media, inaugurata a fine 2021.

Modalità di prelievo

L’acqua ha un costo di 5 centesimi al litro. Per poter prelevare l’acqua è necessario dotarsi dell’apposita tessera ricaricabile (dal costo di 3 euro) acquistabile presso il totem posizionato all’ingresso del Comune.