Presunto caso di Dengue a Verano Brianza

La segnalazione

Attivate le misure precauzionali in collaborazione con Ats: in corso le disinfestazioni preventive in un tratto di via Dei Mulini

A Verano Brianza nel pomeriggio di ieri, lunedì 11 agosto, segnalato un presunto caso di Dengue, la malattia virale trasmessa dalle punture delle zanzare infette, il cui sintomo principale è la febbre. Attivate le misure precauzionali.

Presunto caso di Dengue

La notizia è stata resa nota dal Comune. In collaborazione con Ats, è stato subito attivato il protocollo sanitario precauzionale che è previsto in questi casi. Le disinfestazioni preventive sono scattate ieri e proseguiranno nei prossimi giorni nel tratto di via dei Mulini, compreso tra il Mulino Ponte e il Mulino Bistorgio, come indicato dalle autorità sanitarie locali.

Le indicazioni alla cittadinanza

In una nota il Comune sottolinea che si tratta di "interventi cautelativi, adottati per prevenire ogni rischio e tutelare la salute pubblica". Alla cittadinanza, come sempre in situazioni analoghe, l'invito a evitare ristagni d'acqua nei propri spazi privati e collaborare con gli operatori incaricati, seguendo le comunicazioni ufficiali in termini di prevenzione. "La sicurezza della comunità è la nostra priorità", conclude la nota del Comune diffusa sui canali social.

Gli altri casi sospetti in Brianza

La segnalazione da Verano si aggiunge ad altri casi registrati nelle ultime due settimane in Brianza. Tre casi sospetti a Monza, con altrettanti interventi di disinfestazione. Un paio a Concorezzo, uno a Vedano al Lambro e l'ultimo, in ordine di tempo ad Agrate Brianza. Tutti gli episodi sono stati registrati come sospetti, spiegano dalla direzione sanitaria di Ats Brianza. Vengono presi in carico e sottoposti alle analisi necessarie per confermare o escludere la malattia. Le autorità sanitarie, anche a livello nazionale, escludono qualsiasi allarme.