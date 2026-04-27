Prevenzione e sport protagonisti della camminata di Cuore di donna. Ieri mattina, domenica, la quarta edizione della manifestazione partita dal parco di via Roma

“La prevenzione si fa strada”

Lo sport come forma di prevenzione è stato il motto della camminata organizzata dall’associazione Cuore di donna a Bovisio Masciago. Ieri mattina, domenica 26 aprile, la quarta edizione de «La prevenzione si fa strada» ha radunato persone di tutte le età. Dopo il taglio del nastro con il sindaco Giovanni Sartori la partenza della camminata dal parco di via Roma.

«La manifestazione di oggi è un gesto d’amore verso voi stessi e per promuovere la prevenzione, facendo dei controlli, perché la vita è importante e deve essere salvata» hanno ricordato le volontarie di Cuore di donna.

Sport e prevenzione

Quest’anno si è voluto portare in primo piano lo sport.

«La nostra associazione ha una squadra di Dragon Boat, si tratta di una canoa con la testa e la coda di drago, che ospita da 10 a 20 atleti – hanno proseguito le volontarie – il progetto è nato per iniziativa di un medico di Vancouver che voluto provare come il movimento della pagaia aiuti a non formare il linfedema. L’esperimento è riuscito e questa pratica si usa oggi in tutto il mondo».

Il ricavato per i progetti dell’associazione

Durante la mattinata è stata anche presentata l’esperienza di sport terapia del Centro Remiero Lago di Pusiano. Il ricavato della manifestazione è stato destinato all’associazione per realizzare attività di prevenzione, sensibilizzazione e mutuo aiuto.