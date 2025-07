Previsti aumenti per la Tari 2025

Servizi e tariffe

Anche Desio è chiamata ad adeguare servizi e tariffe secondo le indicazioni dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente

Novità in arrivo in tema di raccolta e gestione dei rifiuti urbani a Desio. Come tutti i Comuni, anche Desio è chiamata ad adeguare servizi e tariffe secondo le indicazioni dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA): nel 2025 la TARI (tassa sui rifiuti) è soggetta a modifiche e aggiornamenti, in particolare con l'introduzione del bonus sociale per i rifiuti (denominata componente perequativa UR3).

Tari 2025, cos'è il Bonus sociale

Il Bonus è stato introdotto per alleggerire il carico fiscale delle famiglie a basso reddito e prevede uno sconto del 25% sulla TARI per gli utenti domestici con ISEE fino a 9.530 euro (o 20.000 euro per famiglie con almeno 4 figli) dalla bolletta 2026. Per coprire i costi del bonus, è stata inserita una componente aggiuntiva di 6 euro per utenza già dal 2025, stabilita dalla delibera ARERA 133/2025/R/Rif.

“La quota di 6 euro non resterà nelle casse comunali, ma verrà poi trasferita allo Stato tramite la Cassa per i servizi Energetici e Ambientali (CSEA)”, spiega la Vicesindaca e Assessora ai Tributi Jennifer Moro - Il Comune di Desio ha fino a oggi preso tempo per avviare la bollettazione della TARI 2025, in quanto attendeva maggiori certezze sui tempi di applicazione della nuova componente da parte di ARERA”.

L’ufficio Tributi si è pertanto trovato ad applicare la nuova componente aggiuntiva con riferimento al 2025, che si aggiunge alle altre due componenti già applicate dal 2024, in forza della precedente delibera ARERA n.385/2023, per la la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare (denominata UR1 del valore di 0,01€/utenza) e per le agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (denominata UR2 del valore di 1,5/utenza), entrambe trasferite alla CSEA, la Cassa per i servizi energetici e ambientali.

Continua Moro: “Si uscirà con un’unica bollettazione, prevedendo il pagamento - come da regolamento comunale - in 4 rate con scadenza 16 settembre, 16 ottobre, 17 novembre, 16 gennaio 2026”.

Previsti aumenti per la Tari 2025

Le tariffe sono state approvate con atto del Commissario Straordinario di Desio dello scorso 27 marzo e che, rispetto al 2024, quelle per le utenze non domestiche sono stabili, mentre sono in aumento le tariffe per le utenze domestiche

. “Si tratta di adeguamento – aggiunge la Vicesindaca – reso necessario in conseguenza del maggiore conferimento di rifiuto indifferenziato da parte delle utenze domestiche passato dal 60,37% del 2024 al 62,05% del 2025”.

Per citare qualche esempio su quanto impatteranno gli aumenti: un nucleo famigliare composto da una sola persona in un’abitazione di 50 metri quadrati pagherà 3,3 euro in più, passando da 61,36 a 64,70 euro annui; per una famiglia di due persone in 100 metri quadrati l’aumento sarà invece di 7,8 euro, passando così da 143,70 a 151,50 euro l’anno; una famiglia di 4 persone in una casa fino a 130 metri quadrati pagherà 12,3 euro in più, da 226,19 a 238,46 euro.

Chiude la Vicesandica: “Mi auguro che le componenti perequative non continuino ad aumentare, perché credo che questo non sia il metodo corretto, da parte dello Stato, per finanziare spese di tale natura”.

Per info

Per richieste di informazioni o domande di rettifica degli importi addebitati, occorre rivolgersi al Servizio Tributi, preferibilmente tramite email tributi@comune.desio.mb.it. E' comunque possibile recarsi personalmente al terzo piano del palazzo comunale (ingresso A - P.za Giovanni Paolo II) da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il martedì e giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30 oppure telefonare al numero 0362/3921 + tasto 4 (ulteriori riferimenti tel. 0362/392.274–217 / pec: protocollo.comune.desio@legalmail.it).

Il gestore del servizio rifiuti

Il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani è affidato a Gelsia Ambiente srl, in via Caravaggio, 26/A - 20832 Desio (MB) - telefono 0362/2251, a cui fare riferimento per richieste di informazioni, segnalazioni di disservizi e reclami inerenti il servizio di raccolta e trasporto e il servizio di spazzamento e lavaggio strade:

• numero verde 800-445964 (da lunedì a venerdì: 9:00 – 12:30 e 14:30 – 16:30);

• online al link https://www.gelsiambiente.it/contatti/;

• recapiti: sito web: www.gelsiambiente.it mail: info@gelsiambiente.it pec: ambiente@pec.gelsia.it.