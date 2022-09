Prezzi dell'energia alle stelle, la storica attività mette in vetrina le bollette. Il gesto della gelateria "Fiocco di pacca" di Agrate per denunciare una situazione sempre più difficile da affontare.

Bollette delle utenze energetiche quadruplicate rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Una situazione sempre più difficile da gestire, che i titolari della gelateria "Fiocco di panna" di Agrate hanno deciso di rendere pubblica, esponendo in negozio le bollette del 2021 e quelle del 2022.

"Abbiamo deciso di aderire all’iniziativa di Confcommercio “Bollette in vetrina” per mostrare a tutti quello che stiamo attraversando - spiegano i titolari dell’attività Roberto Scenini e la moglie Morena - Nel luglio del 2021 abbiamo pagato circa 1.700 euro, quest’anno è arrivata una bolletta da 6.800. E’ evidente che la situazione è molto complicata, anche perché le prospettive non sono certo buone".

Una situazione decisamente complicata, che rischia di farsi insostenibile. Il rincaro delle bollette non è infatti l’unico a cui la gelateria (e in generale tutte le attività) ha dovuto affrontare nelle ultime settimane.

"All’aumento dei costi dell’energia si somma quello delle materie prime, sia per quanto riguarda la produzione del gelato (latte, burro, panna, frutta, ecc), sia per quanto riguarda la vendita, come ad esempio i materiali per il packaging. La nostra scelta è stata quella di tenere sempre alta la qualità del nostro prodotto, senza scendere a compromessi. Per noi la bontà del gelato viene sempre al primo posto, non possiamo e non vogliamo rovinare la nostra reputazione ormai ventennale".