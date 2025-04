Prima del "sì" (civile) coppie a lezione con psicoterapeuta e avvocato

Nella cattolicissima Concorezzo il Comune propone un corso prematrimoniale per le coppie che desiderano unirsi civilmente.

Prenderà il via in città il primo corso prematrimoniale civile della Brianza organizzato dal Comune. Si tratta di tre incontri per prepararsi in modo consapevole ai matrimoni e unioni civili. L’iniziativa è la risposta del Comune a un trend che ha visto negli ultimi dieci anni un progressivo aumento del numero di matrimoni civili (63% sul totale dei matrimoni). La partecipazione al corso prematrimoniale civile è richiesta al momento della registrazione delle pubblicazioni di matrimonio all’Anagrafe.

I dati

Dal 2015 al 2024 i matrimoni civili celebrati a Concorezzo sono stati 344 mentre quelli religiosi 205. Le unioni civili (in vigore dal 2016) sono state 11. Il corso rappresenta anche un’occasione per le coppie già sposate o conviventi di dedicare tempo e attenzione alla propria unione.

Gli incontri sono infatti tenuti da uno psicoterapeuta e da un avvocato che, in tre serate, affronteranno alcune tra le tematiche più importanti e rappresentative del vivere insieme: la comunicazione emotiva nella coppia, la gestione dei conflitti e le fasi della vita insieme e i diritti e doveri all’interno della coppia con un focus particolare sulla gestione economica.

Il corso è gratuito e verrà organizzato due volte all’anno

La prima edizione si terrà in Comune (sala di Rappresentanza piano terra) il 14, 21 e 28 maggio alle ore 21. Le iscrizioni sono già aperte.

“Analizzando i dati dei matrimoni in città degli ultimi 10 anni abbiamo rilevato un sensibile aumento delle coppie che scelgono di sposarsi con rito civile arrivando a rappresentare i due terzi del totale dei matrimoni celebrati dal 2015 a oggi - ha affermato il sindaco Mauro Capitanio -. Abbiamo quindi riflettuto sulla necessità di colmare un vuoto in questo ambito, offrendo ai futuri coniugi la possibilità di conoscere gli aspetti legali connessi al matrimonio e all’unione civile ma soprattutto di approfondire con uno psicoterapeuta gli aspetti emotivi e di comunicazione della vita di coppia. Obiettivo del corso dare importanza alla coppia come nucleo famigliare e di comunità e fornire strumenti utili per iniziare in modo consapevole una vita insieme. L’invito a partecipare è però esteso anche alle coppie già sposate o conviventi. Si tratta, infatti, di un corso che, per i temi trattati, può dare spunti preziosi anche a chi convive o è sposato da tempo”.

Vogliamo prenderci cura delle coppie

“Abbiamo voluto organizzare il corso prematrimoniale civile per prenderci cura delle coppie, dando di fatto valore ai nuclei familiari che si stanno creando, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti e supporto emotivo a tutte le coppie che scelgono di intraprendere un importante percorso insieme – ha precisato l’assessore alle Pari Opportunità Laura Della Bosca - Il corso prevede due serate con una psicoterapeuta per affrontare gli aspetti emotivi e relazionali della vita di coppia e un incontro con un avvocato per chiarire temi fondamentali come la comunione o separazione dei beni e la gestione economica. Compito dell’Amministrazione comunale è quello di individuare le necessità della cittadinanza in un contesto di continuo cambiamento ed evoluzione. I dati ci parlano di un orientamento sempre più civile nelle unioni di coppia e il corso vuole colmare un vuoto ed essere una risposta concreta a un bisogno reale, un passo nuovo con lo sguardo attento alla cura delle relazioni“.

I dati dei matrimoni nel dettaglio

2015: 24 matrimoni religiosi, 24 matrimoni civili (tot. 48)

2016: 17 matrimoni religiosi, 21 matrimoni civili (tot. 38)

2017: 14 matrimoni religiosi, 42 matrimoni civili (tot. 56)

2018: 25 matrimoni religiosi, 36 matrimoni civili (tot. 61)

2019: 22 matrimoni religiosi, 42 matrimoni civili (tot. 64)

2020: 10 matrimoni religiosi, 16 matrimoni civili (tot. 26)

2021: 28 matrimoni religiosi, 44 matrimoni civili (tot. 72)

2022: 24 matrimoni religiosi, 43 matrimoni civili (tot. 67)

2023: 14 matrimoni religiosi, 43 matrimoni civili (tot. 57)

2024: 27 matrimoni religiosi, 33 matrimoni civili (tot. 60)

Unioni civili (in vigore dal 2016): 11

Per iscrizioni e info: comunicazione@comune.concorezzo.mb.it