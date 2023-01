Primi in Lombardia, tra le 41 società che partecipano ai tre gironi del campionato di C Silver. Un bel primato per la Dipo basket? Non proprio, perché la singolare classifica stilata dalla comitato lombardo della Federazione pallacanestro riguarda un punteggio non proprio edificante. La società biancoverde è infatti risultata, al termine del girone d’andata, la più... multata per «offese agli arbitri da parte del pubblico».

Prima in classifica per... le multe, la Dipo bacchetta i tifosi

A darne notizia è stata la stessa società con un comunicato diffuso attraverso la propria pagina Facebook. «Purtroppo in una stagione di C Silver per ora avara di soddisfazioni (penultimo posto in classifica, ndr) dobbiamo registrare un primato del quale avremmo fatto volentieri a meno - si legge nel comunicato - Dopo la prima giornata di ritorno siamo primi in classifica per le sanzioni disciplinari in relazione a tutte le altre 41 squadre lombarde dall’alto in basso. La motivazione è sempre la stessa: “offese agli arbitri da parte del pubblico”. Spiace perché non siamo per nulla abituati a questo tipo di primati che storicamente non ci appartengono».

L'invito a cambiare registro

La società si è infatti sempre distinta per la correttezza dei suoi atleti e, fino all’inizio di questa stagione, anche dei tifosi.

Da ciò, l’invito a cambiare registro. «Invitiamo tutti a sostenere la nostra squadra senza scaricare su altri le delusioni per le sconfitte o per le prestazioni deludenti - conclude il comunicato - Società, coach e atleti, tutti abbiamo bisogno del sostegno e dell’incitamento del nostro pubblico per tentare di invertire il trend negativo. Noi tutti ci crediamo e dobbiamo provarci insieme».

Interpellati per un ulteriore commento, i vertici della società, hanno preferito non aggiungere altro.

(in foto il palazzetto di via Damiano Chiesa)