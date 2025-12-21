Primi voti per suor Chiara Galbiati nell’ordine delle Clarisse

Primi voti per suor Chiara Galbiati di Desio nel Protomonastero delle Clarisse ad Assisi (nella cappella che ospita il Crocifisso di San Damiano), dove è entrata tre anni fa e dal 2023 ha iniziato il noviziato. Ora è suor Myriam. Un passaggio importante del suo percorso di vocazione che tanti desiani hanno voluto condividere.

Primi voti per suor Chiara, passaggio importante nel percorso di vocazione

Alla cerimonia accanto a lei i famigliari che hanno sostenuto in ogni momento la scelta di Chiara. La desiana, 39 anni, si è sempre spesa per la comunità e si è sempre impegnata per il sociale, a partire dalla sua professione di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva. La chiamata vocazionale è stata più forte di tutto. Chiara, che in parrocchia si è spesa in un percorso educativo, e con un’esperienza nel Consiglio pastorale, dopo un periodo di discernimento, ha fatto la sua scelta e abbracciato l’ordine delle Clarisse. Ad accompagnarla, insieme ai genitori, ai famigliari, agli amici, e a diverse figure che fanno parte della comunità cristiana cittadina, in particolare don Giuseppe Maggioni, che è stato coadiutore a Desio.

Un cammino spirituale iniziato nel 2022

Nel 2022 Chiara aveva condiviso la sua decisione con la sua parrocchia e l’intera comunità dei fedeli, che l’ha sempre affiancata in questo cammino di spiritualità, fondato sui voti di povertà e obbedienza. Chiara Galbiati non è l’unica desiana ad aver scelto il percorso vocazionale nelle Clarisse. Oltre a lei suor Maria Sara, Giuliana Rizzo, della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, mentre al monastero di San Quirico c’è Elisabetta Spinelli, suor Chiara Elisabetta.