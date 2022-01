Gli orari

Il servizio è attivo dalle 7.30 alle 17.30. La mattina solo con prenotazione con il sistema "Accoda", il pomeriggio per gli utenti sprovvisti.

È attivo da oggi, mercoledì 19 gennaio, il nuovo punto tamponi presso l'area ex-IBM di Vimercate con ingresso da via John Fitzgerald Kennedy.

Primo giorno di attività per il nuovo punto tamponi a Vimercate

Il nuovo punto tamponi, aperto in breve tempo grazie alla collaborazione tra Amministrazione Comunale, Asst Brianza e il proprietari dell'area, andrà a sgravare l'attuale punto tamponi presente presso il parcheggio dell'ospedale nuovo di Vimercate che rimarrà comunque attivo.

Il punto tamponi nell'are ex Ibm è stato allestito nell'ampio parcheggio a disposizione e raggiungibile dall’uscita di Vimercate Nord, della Tangenziale Est. Questa mattina, primo giorno di apertura, già intorno alle sette erano presenti diversi automobilisti in coda in attesa di poter fare lo screening.

Il centro è attivo dal lunedì al sabato e sarà così articolato: dalle 7:30 alle 14:30 prenotazione con il sistema "Accoda", dalle 14:30 alle 17:30 per utenti non prenotati (prescrizioni MMG / PLS, provvedimenti ATS).