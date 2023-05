Privatizzazione dell'asilo comunale, "La Rondine" attacca l'Amministrazione comunale

Privatizzazione dell'asilo comunale di Concorezzo, la "Rondine" attacca l'Amministrazione comunale. La civica di minoranza si scaglia contro la decisione del Comune di dare in gestione a un ente privato la storica struttura di via XXV Aprile.

Nella mattinata di oggi, lunedì 8 maggio 2023, la civica guidata dal capogruppo Francesco Facciuto ha replicato duramente alla decisione annunciata sabato dal sindaco Mauro Capitanio e dall'assessore alla Pubblica istruzione Gabriele Borgonovo.

"Lo scorso sabato mattina il Sindaco Mauro Capitanio ha convocato una conferenza stampa per annunciare lo smantellamento dell'Asilo Comunale di via XXV Aprile per fare spazio ad un operatore privato - si legge nella nota stampa diramata dalla "Rondine" - Una ferita per la nostra cittadina, che con questa mossa perderà un punto di riferimento importante e vantaggioso per le famiglie. Uno schiaffo a tutti i genitori che avevano creduto alle rassicurazioni di Capitanio, che per quattro anni ha negato di voler sopprimere questo importante servizio comunale. Ecco cosa dichiarava Capitanio nel gennaio 2020 a fronte delle nostre proteste e della mobilitazione di tante famiglie a seguito dei tagli alla scuola: "Stiamo vivendo polemiche sterili sulla scuola di via XXV Aprile. A quelle polemiche replichiamo con la cultura del fare. [...] La nostra scuola di via XXV Aprile è un'eccellenza e non c'è in corso alcun piano di smantellamento." Crediamo non serva commentare a lungo una condotta politica di questo tipo".