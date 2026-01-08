Ieri, mercoledì, sono rimasti a casa anche gli alunni della primaria

Problemi al riscaldamento, infanzia Collodi chiusa fino a lunedì. Ieri, mercoledì, sono rimasti a casa anche gli alunni della primaria

Guasto all’impianto di riscaldamento

Rientro a scuola a singhiozzo per gli alunni della scuola Collodi a Limbiate a causa di un improvviso guasto alle tubature dell’impianto di riscaldamento. Ieri, mercoledì 7 gennaio, l’intero plesso al quartiere Pinzano è rimasto chiuso: oggi, 8 gennaio, sono riprese le lezioni alla primaria mentre i bambini della scuola dell’infanzia torneranno lunedì 12 gennaio.

Ieri chiusa tutta la scuola Collodi

Con un’ordinanza emessa la mattina del 7 gennaio il sindaco Antonio Romeo ha chiuso l’edificio scolastico al fine di consentire la riparazione dell’impianto di riscaldamento. Nell’arco della stessa giornata l’intervento è stato ultimato con successo per quanto concerne i locali destinati alla scuola primaria, pertanto gli alunni questa mattina sono rientrati per fare lezione.

L’infanzia riaprirà lunedì

Maggiori difficoltà tecniche sono state invece riscontrate nella risoluzione del guasto presso l’ala dedicata alla scuola dell’infanzia, quindi i tempi di riparazione si allungano. Pertanto con una nuova ordinanza il sindaco ha prolungato la chiusura della scuola dell’infanzia anche per la giornata di oggi e domani, venerdì 9 gennaio. I bambini dunque rientreranno lunedì.