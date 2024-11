Problemi alle caldaie: palazzo Solera Mantegazza, sede della Pro Loco, scuole medie e elementari di Villanova al freddo. Temperature basse in alcuni degli edifici pubblici di Bernareggio dove, per via di alcuni malfunzionamenti tra le giornate di ieri, mercoledì 13 novembre e oggi, giovedì 14, i termostati hanno fatto segnare qualche grado al di sotto delle regolari temperature.

Problemi alle caldaie, scuole e sede Pro Loco al freddo

Una situazione che ha portato a proteste da parte dell’opposizione «Progetto Bernareggio» che ha attaccato l’esecutivo:

«La natura di questo problema è solamente una: l’assenza di manutenzioni da parte dell’Amministrazione - tuona la capogruppo Cinzia Longhi - Troviamo la situazione scandalosa e inaccettabile. Qualche settimana fa in Consiglio la Giunta spiegava che con l’intervento per l’installazione di un sistema di controllo da remoto, la situazione sarebbe migliorata e invece siamo punto a capo. Manca proprio la volontà politica di indirizzo e controllo. Qui si interviene solo quando si presenta il problema, mai prima per cercare di prevenirlo con le manutenzioni».

La replica dell'Amministrazione

Parole rispedite al mittente da parte dell’assessore ai Lavori Pubblici Luigi Villa, che ai missili partiti dall’opposizione, ha risposto colpo su colpo.