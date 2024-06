Problemi nel bilancio della scuola, i revisori bocciano il consuntivo: preoccupazione tra genitori e insegnanti

Problemi di bilancio all’Istituto comprensivo Don Beretta a Giussano: bocciato dai revisori dei conti, oggetto di una lunga e complessa stesura, ma anche di una difficile discussione in sede di Consiglio di Istituto.

Non è chiaro come si è arrivati a questo punto e per quali motivi, né si sa di preciso di quanto i conti siano in rosso, poiché le informazioni sono state centellinate e «secretate». Sta di fatto che da diverse settimane alcuni genitori e insegnanti sono piuttosto preoccupati e la seduta del Consiglio di Istituto che si è svolta il 30 maggio, è stata molto attesa e partecipata.

Da quanto è emerso, è stata infatti piuttosto animata, a partire dalla convocazione, rettificata per ben due volte. All’inizio infatti l’incontro era stato organizzato senza restrizioni - come avviene di solito - sabato 25 maggio però c’è stata la prima rettifica con la precisazione che il punto 4 - ovvero l’approvazione del conto consuntivo - si sarebbe svolto con la sola presenza dei consiglieri, escludendo quindi tutti gli altri. La decisione però nel corso della giornata di giovedì, dopo la presentazione anche di una lettera da parte di alcuni genitori con una diffida, protocollata il 28 maggio, è cambiata nuovamente, aprendo (alla fine) l’incontro a tutti. Giovedì sera della scorsa settimana, nella sala biblioteca di via Manzoni, c’erano molti genitori e insegnati. Soprattutto interessati all’approvazione del consuntivo. E' stato subito spiegato il perché si voleva discutere a porte chiuse (questioni di privacy) e il perché poi si è deciso di aprire invece al pubblico (il forte interesse dimostrato dai genitori).

Mai fino ad ora sembra che si sia presentata tanta gente ad un consiglio di istituto. Si è quindi deciso di far restare in sala il pubblico, omettendo alcuni dettagli e informazioni relativi al consuntivo. La trattazione quindi non è stata del tutto comprensibile ai presenti, impossibilitati a capire determinate voci e dati che potessero giustificare i segni «meno» del consuntivo: oltre ad un disavanzo di circa 42.000 euro risulta anche una cifra di circa 53.000 sulla quale non sono state date spiegazioni per questioni di privacy. Sta di fatto comunque che il consuntivo dell’Istituto comprensivo di Paina al 31 dicembre 2023 si è chiuso senza l’ok dei revisori dei conti e in negativo. Tanto che per il prossimo anno scolastico si dovranno ponderare bene progetti e attività e inevitabile sarà qualche taglio.

L’ha chiarito sin da subito la dirigente Sabrina Amato, che ha messo anche in evidenza come una situazione simile, così complicata e difficile, sia una assoluta novità nella sua carriera. A suo sostegno è stata presentata anche una lettera, firmata dalle maestre della scuola primaria in consiglio nella quale esprimono stima e totale fiducia.

Ha rendicontato Domenico Messineo, assistente amministrativo facente funzione Dsga (direttore dei servizi generali e amministrativi) che ha assunto l’incarico il 12 gennaio (è in servizio a Paina da settembre 2023 e resterà in carica fino al 30 giugno). Dal 10 gennaio 2023, infatti, a seguito di un provvedimento disposto dall’ufficio XI Ambito territoriale Monza e Brianza il posto che era ricoperto dalla Dsga, era infatti vacante.

Abbiamo provato a chiedere spiegazioni alla dirigente, ma ha preferito non rispondere.

In questi mesi quindi il facente funzione incaricato di redigere il consuntivo, ha elaborato il documento svolgendo un grande lavoro, considerando i tempi molto stretti per completare la rendicontazione e il rifiuto dei revisori alla richiesta di una proroga. Il termine ultimo era proprio il 30 maggio e si è arrivati sul filo di lana, inviando il documento con tutti i modelli richiesti all’Ufficio Scolastico regionale solo il giorno prima, così come il giorno prima è arrivata la rendicontazione a tutti i consiglieri. Poco tempo dunque per esaminarla e comprenderla, osservazione che è stata fatta sia da alcuni insegnanti sia da alcuni genitori in Consiglio.

Il consuntivo è stato approvato

La situazione finanziaria dell’Istituto è «attenzionata» da tempo dall’Ufficio scolastico regionale e la bocciatura che i revisori hanno dato al documento il 9 maggio ha creato ulteriori problemi anche perché alcuni modelli forniti, risultavano «incompleti». Il parere non favorevole dei revisori ha quindi posto una questione importante su cui il Consiglio è stato chiamato a decidere: approvare il consuntivo così come è stato presentato senza l’ok dei revisori allegando però una dettagliata spiegazione delle difformità emerse, oppure non deliberare il documento e in questo caso attendere la nomina di un commissario ad acta che ha il compito di rifare tutti i conti e redigere un nuovo documento finanziario in tempi che non sono solitamente brevi. Tanti a questo punto i dubbi da parte di alcuni consiglieri, preoccupati per il futuro della scuola e delle attività per il prossimo anno, ma anche dal fatto che le due cariche dirigenziali dell’istituto, la dirigente e il Dsga facente funzione, potrebbero non essere più ai vertici del comprensivo a settembre. La dirigente Amato è infatti in attesa di trasferimento da tempo e il Dsga è un precario.

Una lunga discussione che si è però conclusa con l’approvazione del consuntivo con la maggioranza di 11 a 7. Hanno votato contro tre insegnanti della scuola secondaria, tre genitori e un rappresentante del personale Ata.

Restano poi le preoccupazioni di alcuni genitori: «L’unica cosa certa sono le difficoltà economiche, e siamo preoccupati», hanno ribadito alcuni dei rappresentanti.

