Processo per bancarotta: ancora una beffa per gli ex lavoratori di Bames e Sem

Vimercate

Nuovo slittamento a maggio. La reazione: "Molta amarezza e sfiducia".

Tutto rinviato a maggio. Ennesima doccia fredda per gli ex lavoratori di "Bames" e "Sem". La scorsa settimana è arrivata la conferma del posticipo al 4 maggio della nuova udienza per il processo per bancarotta fraudolenta a carico degli ex amministratori delle due società del comparto ex "Ibm" di Velasca di Vimercate, dichiarate fallite. Quasi 500 i lavoratori rimasti a spasso.

Ennesimo rinvio del processo

Una beffa perché, archiviato nel dicembre del 2020 il processo per gli imputati che avevano scelto il rito abbreviato (che aveva portato alla condanna a 4 anni e 8 mesi e 5mila euro di risarcimento a ciascun lavoratore che si era costituto parte civile per Massimo e Selene Bartolini, figli del patron del gruppo, Vittorio Romano Bartolini), nel 2021, in piena pandemia, il processo era proseguito con il rito ordinario e si erano tenute diverse udienze per gli altri otto imputati (Vittorio Romano Bartolini, Giuseppe Bartolini, Luca Bertazzini, Alessandro Di Nunzio, Riccardo Toscano, Angelo Sandro Interdonato, Salvatore Giugni, Cats Oozi); con un percorso di deposizioni e testimonianze fino alle ultime due tenute nel novembre 2021 con la definizione di un calendario da tenere tra febbraio e luglio 2022. Calendario che in realtà, tra posticipi e rinvii è rimasto sulla carta.

La rabbia degli ex lavoratori