Professionisti della neuropsichiatria infantile al lavoro per ottimizzare i tempi diagnostici

Un corso di formazione previsto a metà giugno (una prima edizione si è già svolta nelle settimane scorse) rivolto a tutte le figure che si occupano di riabilitazione nell’ambito della neuropsichiatria infantile. Ad organizzarlo è Asst Brianza e coinvolge logopedisti, fisioterapisti, terapisti della neuro psicomotricità dell’età evolutiva, impegnati nella valutazione dei bambini fino a 4 anni di età, presi in carico dai servizi di neuropsichiatria infantile.

L’obiettivo del corso è quello di omogenizzare le procedure di intervento e di valutazione multidisciplinare e ottimizzare i tempi diagnostici dei professionisti responsabili della valutazione.

Responsabile scientifico dell’evento formativo, che prelude a un modello organizzativo che è già stato sperimentato all’interno di un servizio l’anno scorso, è Edvige Fusto, coordinatrice dei riabilitatori dell’area ovest della Neuropsichiatria Infantile di ASST Brianza, con cui ha collaborato Simona Pellegatta, coordinatrice dell’area est.

All’interno dei servizi di Neuropsichiatria Infantile è sempre più frequente la presa in carico dei soggetti dai 0 ai 4 anni di età e la richiesta di valutazione dei bambini che presentano quadri estremamente complessi.

“Tutti i bambini che hanno un’età tra 0 e 4 anni – dice la coordinatrice- sono una priorità clinica per noi, in quanto è importantissimo effettuare una diagnosi precoce per iniziare un trattamento riabilitativo, prima che il bambino entri in età scolare”.