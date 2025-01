In una scuola superiore di Seregno professoressa colpita al volto da uno studente in classe al cambio dell'ora. In seguito ha dovuto raggiungere l'ospedale con mezzi privati per medicare la ferita sotto il labbro.

Professoressa colpita al volto da un alunno

Nei giorni scorsi brutto episodio in una scuola superiore seregnese (foto d'archivio). Secondo il racconto degli altri alunni, alla fine dell’ora di lezione, intorno alle 13, lo studente è rimasto solo in classe con la docente dopo l’uscita dei compagni. Avrebbe chiuso la porta dell’aula e l’avrebbe colpita al volto, procurandole un taglio sotto il labbro.

La docente medicata in ospedale

La professoressa, sanguinante, è uscita in corridoio ed è stata subito soccorsa da alcuni colleghi, in seguito ha raggiunto l’ospedale sull’auto condotta da un’altra docente: nel referto medico del Pronto soccorso si parla di un infortunio sul lavoro. L’aggressore, minorenne, è poi uscito da scuola mescolandosi fra gli altri studenti in attesa dell’ultima ora di lezione.

Messaggi di vicinanza alla professoressa

Gli alunni del plesso scolastico hanno inviato e-mail di solidarietà e vicinanza alla docente, molto apprezzata dagli allievi. Pensano anche di esporre a scuola dei messaggi d'affetto all'insegnante, che risiede nel milanese, in questi giorni assente dal servizio. Il rappresentante d'istituto, a nome di tutti i ragazzi, vuole sensibilizzare sulla gravità dell'episodio in una scuola da sempre molto sensibile sul tema della violenza di genere, che ha promosso tante iniziative per riflettere su questo problema. Inoltre auspicano una presa di posizione dal dirigente scolastico che, vista la delicatezza della questione, si è chiuso nel più assoluto riserbo. Il servizio integrale sul Giornale di Seregno, in edicola e in versione digitale.