Profilo fake, occhio alla truffa ai danni de "Il Gabbiano" e degli utenti

Un profilo Instagram falso, creato allo scopo di "catturare" i bonus cultura promettendo denaro in cambio.

Vittima del raggiro è la cooperativa libraria "Il Gabbiano", che ha la sua sede e il punto vendita a Vimercate, in piazza Giovanni Paolo II. La cooperativa che ha diffuso un comunicato per segnalare la truffa informatica ai propri danni e degli utenti.

"Ignoti, contro cui è già stata presentata querela presso la locale stazione dei Carabinieri - si legge nella nota di Giorgio Vicenzi , presidente della cooperativa - hanno creato un profilo Instagram che riprende il logo ed immagini della libreria attraverso il quale promettono, tra le altre cose, la possibilità di convertire in denaro contante bonus cultura destinati a docenti e studenti. Operazione, va detto, anch’essa contraria alle norme e punibile sia per il cedente che per il cessionario".

"Il Gabbiano è assolutamente parte lesa in questa frode e si stanno attivando tutti i canali per avvertire i clienti della possibile truffa - prosegue il comunicato - Un fatto increscioso che ci deve ancor di più rendere consapevoli di quanto, a fronte di innegabili opportunità, sia il web pieno di insidie e che, per questo motivo, dobbiamo porre massima attenzione in relazione a qualsiasi tipo di promozione che risulti anomala. Il Presidente, il Consiglio e tutti i dipendenti ringraziano sin da ora a chi si adopererà per diffondere questa notizia a tutela della cooperativa stessa e dei suoi affezionati amici ed utenti".