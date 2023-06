Progettista solare porta l'energia in Africa

Franco Porta, volontario freelance e progettista solare originario di Agrate over 70, dal 2015 viaggia in giro per il mondo con l'obiettivo di portare l'energia nei paesi in cui non c'è.

Gli inizi

L’uomo, un progettista solare dagli anni ’80 ha lavorato fino a otto anni fa, realizzando e progettando come artigiano impianti solari sia in Lombardia che altrove. Poi, per motivi anagrafici ha dovuto, a suo malgrado, gettare la spugna e andare in pensione.

"All’improvviso la fortuna mi è venuta incontro – ha affermato, l’esperto – Una delle tante Ong che spesso mi chiedeva informazioni e progetti, mi ha chiesto di mettermi su un aereo e viaggire nel villaggio beduino Um Al Nasser vicino a Gaza City. Non ho battuto ciglio e ho subito detto di sì, dando inizio alla mia ricca esperienza solare e da allora non mi sono più fermato".

A servizio del Sole

Al ritorno dalla sua prima missione, l’Associazione "Sunugal" di Milano gli chiese di andare in Senegal per installare delle pompe solari in diversi villaggi a nord di Dakar. Dapprima, un sopralluogo e poi la vera e propria installazione delle pompe con l’ausilio di giovani locali, ai quali aveva già in precedenza fatto un breve corso solare. Da qui l’ascesa: Eritrea, Haiti, Centro Africa, Kenya, Togo e solo qualche mese fa a sud di Zanzibar.

"Ogni missione è una storia – ha proseguito – Il fine ultimo che io mi prefiggo sempre è quello di stimolare e insegnare ai giovani affinché imparino questo lavoro".

L'incontro in Biblioteca a Vimercate

Per saperne di più sabato 17 giugno alle 17.30 si terrà un incontro alla Biblioteca comunale di Vimercate. Sarà indubbiamente occasione di ascoltare le esperienze e le avventure di Porta, il quale presenterà le sue prime tre missioni con video e commenti. Come ha spiegato lui stesso, l’obiettivo principale è che tutti i presenti possano capire quanto sia affascinante donare la propria attività ai giovani del luogo, che sono desiderosi di imparare come si realizza e si progetta un piccolo impianto solare per la propria capanna o la propria casa, che quasi sempre sono sprovviste di energia elettrica.

"L’Africa ha davvero tanto bisogno di aiuto – ha concluso – Spero sempre di più di impegnarmi e cimentarmi nella formazione solare, dopotutto il mio mondo ha iniziato a girare intorno a questa bellissima passione".