Progetto Erasmus+, studenti francesi e spagnoli alle medie di Giussano

Si è conclusa domenica scorsa una settimana che resterà impressa nella storia della scuola

secondaria di I grado “A. Da Giussano”. Dal 9 al 13 febbraio, l’Istituto di Giussano ha aperto le proprie porte all’ internazionalizzazione, ospitando contemporaneamente due delegazioni straniere nell’ambito del prestigioso progetto Erasmus+.

Due gruppi di studenti, francesi e spagnoli a Giussano

L’Europa fa tappa a Giussano: successo per la mobilità Erasmus+ alla scuola “A. Da Giussano”. Per la prima volta, la scuola ha gestito una doppia mobilità, accogliendo un gruppo proveniente da

Craon (Francia) e uno da Castalla (Spagna). Un’esperienza immersiva che ha trasformato le aule

e il territorio in un laboratorio interculturale, dove la lingua inglese è stata l ‘ unico, fondamentale

ponte comunicativo tra i ragazzi. La settimana è stata scandita da un fitto calendario di attività. Gli alunni stranieri, insieme ai loro partner di progetto italiani, hanno esplorato le eccellenze locali.

Le gite sul territorio e le esperienze

A Monza hanno vissuto l’drenalina dell’Autodromo Nazionale e ammirato la maestosità della Villa Reale, per poi scoprire il centro cittadino con un’innovativa caccia al tesoro digitale. A Milano, il percorso è stato ancora più ricco: oltre alle tappe iconiche del Duomo e del Castello Sforzesco, i ragazzi hanno esplorato il cuore della metropoli ammirando la Galleria Vittorio Emanuele II, l’imponente struttura del Teatro alla Scala e i quartieri che pulsano di energia durante questo periodo olimpico. Non sono mancati i momenti operativi, come il “Cooking Lab”: un momento di pura convivialità dove i ragazzi hanno preparato insieme alcuni dei piatti più iconici della tradizione italiana, celebrando il piacere della condivisione a tavola.

Attività e ragazzi coinvolti

I due flussi di scambio hanno seguito binari specifici per valorizzare il patrimonio europeo: Tastes

of Europe: a culinary journey: dedicato alla delegazione francese di Craon (partenza per la Francia a fine marzo). Il team è guidato dai docenti Simona Pititto, Anna Berti e Francesco Piperno.

Alunni coinvolti: Carolina Ballabio, Giorgia Barzaghi, Francesca Citterio,Maxim Cojocari, Daria Coman, Chanel Furco, Matilde Mondella, Lidia Odorico,Denise Palumbo, Matilde Pirotta, Sebastiano Spaghi, Sebastiano Toiati, Silvia Trabattoni e Greta Vitellaro.

Cultural Crossroads: A Historical & Artistic Journey Through Europe: focalizzato sulla storia

e l’arte con i coetanei spagnoli di Castalla (partenza per la Spagna a maggio). Il team è guidato dalle

professoresse Laura Brignetti e Sara Fumagalli. Alunni coinvolti: Arianna Bilc, Anna Bizzozero, Camilla Colombo, Letizia Forcolin, Emma Giacchi, Miriam Grigoletto, Helena Labate, Arianna Nespoli, Mattia Vignotto e Arianna Zorloni.

L’ospitalità delle famiglie giussanesi

Il successo dell’iniziativa non sarebbe stato possibile senza lo straordinario supporto delle famiglie

di Giussano, che hanno ospitato i ragazzi stranieri con calore, rendendo l’integrazione reale e

profonda. Questo incontro rappresenta solo il primo atto: lo spirito Erasmus+ ripartirà infatti a breve

a territori invertiti. Le mobilità di marzo e maggio saranno altre tappe cruciali per la crescita degli

studenti, futuri cittadini d’Europa consapevoli e aperti al mondo.