Il progetto "Polis" di Poste Italiane arriva a Usmate Velate: a partire da questa settimana e fino al prossimo 19 ottobre l'ufficio postale di via Milano 15 resterà chiuso al pubblico.

Progetto "Polis": tocca all'ufficio postale di Usmate

La chiusura garantirà la realizzazione di una serie di lavori propedeutici alla realizzazione del progetto "Polis - Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale". Una volta completati gli interventi, sarà possibile usufruire di nuovi e diversi servizi oltre a quelli già tradizionalmente erogati dalle poste. In aggiunta ai certificati pensionistici sarà presto possibile ottenere anche certificati giudiziari, anagrafici e di stato civile, carta d’identità elettronica, passaporto, codice fiscale per i neonati.

Chiusura fino a ottobre

Durante il periodo di chiusura, la clientela potrà rivolgersi all'ufficio postale limitrofo di Carnate, in via Insurrezione 16, aperto dal lunedì al venerdì ore 08.20-13.35, sabato ore 08.20-12.35, dotato di Atm fruibile H24, dove sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza non pervenuta a destinazione, in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolate all'ufficio postale di radicamento del rapporto (conto, libretto...).