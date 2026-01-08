Via libera al progetto per sistemare gli orti comunali

Seregno: la Giunta comunale ha approvato la fattibilità tecnica ed economica del progetto “Vivere insieme il mio cantuccio d’orto”, nella parte che prevede la riqualificazione degli orti comunali di via Crocefisso, in zona Sant’Ambrogio. Un importante intervento di rigenerazione urbana e sociale a beneficio della comunità, un progetto che è cofinanziato da Fondazione Cariplo nell’ambito del programma Emblematici Provinciali.

Un’area di 5mila metri quadrati

L’area interessata dall’intervento, di circa 5mila metri quadrati, è localizzata a nord di via Crocefisso (dove si trova l’attuale accesso) e oggi è chiusa su tutti i lati. Il contesto è caratterizzato da confini est e ovest con giardini e complessi residenziali, a sud via Crocefisso e relativo parcheggio, mentre a nord c’è l’area boscata dell’ex vivaio, attualmente molto fitta e difficilmente percorribile. Il progetto prevede la suddivisione degli orti in due parti, lungo l’asse nord-sud (scelta condivisa con l’Amministrazione comunale), che consentirà la realizzazione di un percorso centrale di collegamento tra via Crocefisso e le aree verdi a nord. Questo nuovo asse rappresenta un elemento strategico dal punto di vista urbanistico, permettendo il recupero funzionale dell’area ex vivaio come collegamento verde e fruibile sull’asse nord-sud.

La riqualificazione degli orti comunali

I corpi servizi, attualmente collocati sull’asse centrale, verranno ridistribuiti nelle due nuove aree degli orti, ciascuna dotata dei servizi essenziali già previsti e di una zona di condivisione dedicata, rafforzando così la dimensione comunitaria del progetto. Le superfici delle singole particelle non subiranno variazioni, come concordato negli incontri di confronto con gli utenti, durante i quali il progetto è stato condiviso nel suo complesso. Gli interventi previsti comprendono la rimozione delle capanne poste al centro dell’area, la rimozione dei detriti accumulati nel tempo lungo il confine nord con l’ex vivaio, la realizzazione del percorso centrale e del collegamento nord in calcestre semplice, secondo le dimensioni indicate negli elaborati progettuali.

Più sicurezza con la videosorveglianza

Inoltre è prevista la messa in sicurezza delle aree adiacenti al percorso, attraverso l’abbattimento delle piantumazioni pericolose e la pulizia del sottobosco nelle zone limitrofe. A completamento dell’intervento, lungo tutto il percorso sarà installato un sistema di illuminazione e di

videosorveglianza a garanzia di maggiore sicurezza e fruibilità. La riqualificazione degli orti rientra in un più ampio progetto attivato nel quartiere di Sant’Ambrogio per sviluppare processi partecipativi di coesione sociale, scambio intergenerazionale e strumenti di autogestione, attraverso lo sviluppo condiviso di nuove aree a verde. Gli obiettivi? Il coinvolgimento dei cittadini in processi di partecipazione, lo sviluppo di sinergie e collaborazioni con le organizzazioni del territorio, del dialogo tra i cittadini e le istituzioni, della coesione sociale e delle relazioni intergenerazionali, l’incremento della qualità degli spazi pubblici attraverso la promozione e la valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio urbano e periurbano, anche attraverso la mobilità dolce.