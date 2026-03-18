Proloco veranese, rinnovo del direttivo e festa per i 40 anni di attività

L’associazione veranese ha rinnovato il consiglio direttivo, confermando alla guida Rinaldo Galli di Verano e si prepara a festeggiare i 40 anni di fondazione.

Riconfermato il presidente

Resta al comando della Proloco veranese il presidente Rinaldo Galli, riconfermato nel suo ruolo dopo l’assemblea che si è svolta pochi giorni fa per il rinnovo di tutto il direttivo. Riconfermato nel suo incarco di vice presidente anche Elio Bazzana.

Il Consiglio composto da 12 membri, è per metà cambiato, con delle new entry già impegnate però a fianco dell’associazione nello staff di supporto.

Il direttivo

E’ stata nominata segretaria e tesoriere Roberta Radaelli, entrano poi come consiglieri Riccardo Cesana, Sara Cereda, Lavinia Galli, Davide Colombo e Carlo Villa, mentre rinnovano il proprio impegno all’interno della Proloco per altri quattro anni Marinella Viganò, Cinzia Mottadelli, Mirko Bazzana e Michele Berbardini, già consiglieri nel precedente mandato.

Con entusiasmo e nuove energie riparte dunque il secondo mandato del presidente Galli.

40 anni dell’associazione

«Questo consiglio vuole proseguire con lo sviluppo avuto nei 4 anni precedenti, cercando di essere sempre più attivi sul territorio veranese – ha commentato il presidente – A tal proposito tanti eventi sono in programma soprattutto quest’anno per festeggiare i 40 anni della Pro loco, principalmente nei mesi di maggio, giugno e luglio si terranno al Parco della Pace concerti musicali, giornate sportive, cinema all’ aperto per i più piccoli e tanto alto. L’ estate si concluderà a ferragosto con il consueto pranzo, e si andrà comunque avanti con gli eventi fino a fine anno».

Si cercano giovani volontari

La Proloco vuole rivolgersi a tutte le fasce di età ed è sempre alla ricerca di giovani volontari per incrementare e portare avanti l’ associazione e la collaborazione con le altre associazioni del paese, senza dimenticare le sue radici dall’ anno di fondazione che risale al 1986, dove lo stesso presidente Rinaldo al tempo giovanissimo ne faceva già parte.

L’ auspicio del presidente è proprio quello che nuovi giovani veranesi prendano a cuore l’associazione e l’ importanza del volontario per far vivere il paese che può offrire tanto. L’associazione è aperta ad ascoltare ogni tipo di proposta per nuove iniziative. Continua a proporre gite sociali su e giù per l’Italia, e corsi organizzati da ottobre a maggio.