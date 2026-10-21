Prolungamento metropolitane in Brianza, approvati tre ordini del giorno in Regione del consigliere Dozio

La soddisfazione dell'esponente di Forza Italia: "Approvati i miei ordini del giorno per realizzare e completare le tre linee metrotranviarie nella Provincia di Monza e Brianza"

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Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato tre ordini del giorno presentati dal consigliere di Forza Italia Jacopo Dozio relativi all’aggiornamento del Programma regionale della mobilità e dei trasporti. Gli atti d’indirizzo invitano la Giunta a concentrare l’attenzione e le risorse sulle tre principali direttrici infrastrutturali della provincia di Monza e Brianza e della Martesana, ovvero i collegamenti verso il capoluogo brianzolo, il Vimercatese e la tratta verso Seregno. Si tratta tuttavia di documenti politici programmatici che si inseriscono in un quadro ancora complesso e segnato da forti incertezze economiche e progettuali.

Approvati gli ordini del giorno sulle metro

Il quadro delineato riguarda opere da tempo al centro del dibattito locale ma tuttora lontane da una soluzione definitiva. Per quanto concerne la linea M5, l’ordine del giorno auspica un’integrazione del prolungamento verso Monza con la rete ferroviaria e con la zona est della città, inclusi lo stadio e il Comune di Brugherio. Proprio Brugherio rappresenterebbe uno snodo chiave per il prolungamento della M2, tramite metrotranvia leggera, da Cologno Monzese Nord a Vimercate, passando anche da Carugate, un’infrastruttura il cui iter procede a rilento ed è fermo allo studio di fattibilità tecnica ed economica, con poche certezze sui tempi reali e sulle risorse per la sua concreta realizzazione come metrotranvia leggera.

Il rebus tra M2 e M5

Nell’atto approvato si chiede inoltre alla Giunta Fontana di valutare un’ulteriore estensione dell’infrastruttura verso l’est della provincia brianzola, fino a toccare Bellusco, Busnago e Trezzo sull’Adda, oltre a sollecitare un attento monitoraggio sul cantiere della metrotranvia Milano-Desio-Seregno, attualmente rallentato dal problema degli extracosti e dai disagi per le attività commerciali della zona.