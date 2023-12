Prolungamento MM2 fino a Vimercate, i sindaci: "Un'opera strategica"

“Abbiamo affrontato un tema strategico per la mobilità di tutto l’Est milanese. Regione Lombardia ribadisce il suo impegno a portare avanti l’opera secondo le ipotesi progettuali già emerse e discusse con gli enti locali. Spiace che oggi sia mancato il contributo di Metropolitana Milanese che sta portando avanti da anni il progetto. Come chiesto da tutti i Commissari provvederò a riconvocarla a breve insieme al Comune di Milano”.

Così il Presidente della Commissione Territorio Jonathan Lobati (FI) ha commentato l’audizione svoltasi oggi, martedì 12 dicembre, alla presenza del Vice Presidente della Provincia di Monza e Brianza Riccardo Borgonovo e dei Sindaci Stefano Zanelli (Cologno Monzese), Mauro Capitanio (Concorezzo), Luca Maggioni (Carugate), Francesco Cereda (Vimercate), Roberto Assi (Brugherio) e Simone Sironi (Agrate Brianza).

Tutti i Sindaci intervenuti hanno ribadito la forte volontà di procedere alla realizzazione dell’opera superando alcune riserve sul tracciato proposto da MM e sulla soluzione progettuale individuata, ovvero la metrotranvia a raso e non il prolungamento vero e proprio della linea metropolitana.

“Confermo – ha sottolineato Jacopo Dozio (FI), che ha richiesto l’audizione – la forte volontà mia personale come Consigliere eletto in Brianza e dell’intero Consiglio regionale di portare avanti la progettazione dell’opera reperendo le risorse ancora mancanti per finanziare il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE). In tal senso l’aula ha recentemente votato a larga maggioranza un documento da me proposto. Anch’io mi rammarico per l’assenza di MM alla quale avrei voluto chiedere se è possibile stralciare una prima parte dello studio e procedere subito con le risorse già stanziate”.